Agustín Bonino: "La compra online crece de 7 % a 14 %, pero aún predomina la compra presencial"

Conversamos con el director de la consultora Opción, quien explicó sobre el impacto de la pandemia en el industria de la moda, las motivaciones detrás de la compra presencial y online.

El impacto de la pandemia en el mercado de la moda

Motivaciones de compra presencial

Otros de los aspectos que indagó la encuesta fueron las motivaciones para la elección del canal a partir del cual se había concretado la última compra. Al igual que en mediciones anteriores como en 2019, la preferencia de los consumidores del canal presencial prefieren en primer lugar la necesidad de ver, tocar y probar el producto. Los compradores necesitan la experiencia tangible para el producto. Otro elemento entre los aspectos que motiva la compra presencial es lo que refiere a la experiencia de paseo de compra, también tiene que ver la compra impulso, es decir, compras no planificadas. Un cuarto de los consumidores que expresan haber realizado su compra de forma presencial dicen que eligieron ese canal por desconfianza o mala experiencia con el canal online.

Como contracara las personas que eligen el canal online para realizar las compras principalmente lo eligen por comodidad, facilidad, flexibilidad, no tener horarios para realizar las compras. Es importante porque es un driver que no solamente aparece para indumentarias sino que para todo lo que tiene que ver con la compra online que refiere a lo que es la comodidad de comprar el producto y recibirlo en las manos en tu propia casa. Los precios, las promociones, las variedades de productos y la rapidez también son aspectos mencionados por los consumidores pero principalmente el más fuerte es la comodidad. También no es menor que un 29 % dice haber realizado su última de forma online por evitar la presencialidad en tiempos de pandemia.