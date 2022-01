Alejandro D'Elia: "Uruguay tiene que seguir trabajando en el turismo durante todo el año"

Si bien los primeros días del año permitieron la reactivación del sector, que venía siendo golpeado por la pandemia y el cierre de fronteras del verano pasado, no se llegó a los niveles del 2019, pero el balance fue “positivo”. Así lo entendieron las autoridades relacionadas al sector turístico. Para conversar sobre el tema contactamos con el secretario de la Cámara de Turismo, Alejandro D'Elia.

Según datos del Ministerio de Turismo, entre el 15 de diciembre y el 12 de enero ingresaron 171.000 extranjeros a Uruguay. “El comienzo de la temporada fue bueno, fue un buen diciembre y una buena primera quincena”, aseguró el ministro de Turismo, Tabaré Viera.

Posición de la Cámara de Turismo

Venimos de 20 meses de pandemia muy difícil. Tenemos mucha expectativa con esta temporada, principalmente con la apertura de verano y de turistas. Tuvimos más de lo que pensábamos y habíamos proyectado de la primera quincena. Venimos trabajando fuertemente día a día para lo que se viene. No esperábamos lo de la variante y los días de lluvias pronosticados. Estamos con mucho optimismo. La semana pasada hicimos una reunión importante entre la Cámara de Turismo y la Cámara del Ministerio de Turismo.

Impacto de Ómicron

Medidas económicas

Las venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Con esta situación, los empresarios lo que queremos es trabajar, a veces se puede, a veces no. Esta variante es mundial. Hay que seguir trabajando fuertemente.

Comportamiento de los turistas y funcionarios turísticos

La responsabilidad empresarial tomó medidas, restoranes que estaban esperando trabajar, 20 meses sin turismo extranjero, con ofertas interesantes, tuvieron que cerrar sus establecimientos. Al cerrarlos durante una semana lo que se hizo fue inmunizar. La hotelería no ha parado y ha tenido que restringir servicios y de emergencia, pero siempre dando la seguridad. Ha sido muy difícil, pero hay que reconocer el compromiso social de los empresarios y trabajadores. Se dicen ciertas cosas a nivel de la prensa, pero hay compromiso social y eso nos ayudará contra esta pandemia para poder volver al nivel de turismo que todo queremos.

Seguro de paro

Venimos trabajando, el ministerio nos ha dado beneficios muy importantes en ese sentido. Entendemos que vamos a tener que ir proyectándonos hacia adelante. No solo con esta variante, sino seguir más allá. Los tiempos de turismo no son los mismos que los de la pandemia y eso nos perjudica en cierto sentido. Tenemos que seguir trabajando en conjunto, tanto público y privado. Hay que pensar en lo que se viene y no pensar en lo que está pasando. Uruguay tiene que seguir trabajando en el turismo de todo el año, tenemos que seguir apostando al turismo rural, al de las termas y al gastronómico.