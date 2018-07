Alejandro Sánchez: “Necesitamos que el Frente Amplio tenga una interna competitiva”

El diputado del MPP habló de apostar a la diversidad y competencia en las elecciones internas del Frente Amplio.

El MPP espera la definición de José Mujica sobre su candidatura presidencial. El senador se reunió con Danilo Astori y reveló que su sector no quiere apoyar al ministro de Economía como precandidato del Frente Amplio y se comprometió a analizar su propia postulación. Hablamos con el diputado del sector de Mujica, Alejandro “Pacha” Sánchez.

Entiendo la situación de Mujica: es una de las figuras públicas del Frente Amplio con mayor popularidad y es muy difícil sacarse una competencia si no emergen nuevos candidatos.

Mujica sigue pensándolo. El Frente Amplio tiene una fecha límite que es hasta diciembre donde será su congreso nacional. El FA siempre resolvió sus candidatos por congreso, que habilita una cantidad para competir. El MPP le dijo a Mujica que no se descartara de antemano. No le dijo que fuera candidato ni él dijo que lo sería.

Renovación en el Frente Amplio

Creo que el FA tiene que ir a una interna y que los frenteamplistas elijan, que no haya acuerdos de cúpula.

Se habla de Carolina Cosse, hay compañeros que hacen campaña por la candidatura de Mónica Xavier, se habla de la posibilidad de Mario Bergara. Mi referente es Mujica, pero no es mi candidato. Creo que hay que trabajar para que haya una candidatura nueva, pero es cierto que si no emerge, el candidato que tenemos que llevar es Mujica.

Los dirigentes deben generar plataformas para que la gente conozca a los candidatos, pero no pueden definir los dirigentes quién representará a los frenteamplistas. Tiene que haber competencia.

La posible candidatura de Raúl Sendic

Parto de un principio: que podemos elegir y ser elegidos. Ese derecho no se lo quito a nadie. Hay muy pocos antecedentes en que un partido no permita que se presente una lista. Creo que el tratamiento que hizo el Frente Amplio del tema Sendic fue muy malo. Me parece que es un caso recontra laudado.