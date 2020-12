Alejo Umpiérrez anunció medidas para la temporada de verano

El intendente de Rocha habló sobre la situación actual del departamento, los casos en la frontera del Chuy y las medidas sanitarias tomadas tanto para los comercios como para la población.

Rocha fue el primer departamento en pasar a la denominada zona naranja, de acuerdo al índice P7 elaborado por el Instituto de Harvard.

El mapa elaborado por el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid-19 (Guiad-Covid) señala que el departamento tiene una media de 11,41 infectados por cada 100 mil habitantes.

Ante esta situación, el flamante intendente resolvió establecer la obligatoriedad del uso de tapabocas y la colocación de dispensadores de alcohol en gel en todos los establecimientos abiertos al público tanto públicos como privados.

La intendencia saldrá a fiscalizar el cumplimiento y en caso de comprobar irregularidades hará un apercibimiento escrito y si se reitera comunicará la situación a la fiscalía departamental.

Rocha

Casos

Control del Chuy

Última semana

Arrancó por un brote epidemiológico que no se pudo controlar. Naturalmente hay mucha incidencia, además de los casos uruguayos hay casos del lado brasileros, se tratan en la salud uruguaya, porque hay solamente una policlínica del lado brasilero, los habitantes del lado brasilero pasan al uruguayo. Hay una comunidad de inmigrantes en situación precaria, están en una suerte de limbo donde no están cobijados en ningún sistema de salud, a pesar de que el sistema de salud uruguayo los atienda.

Medidas a comercios

Momentáneamente no, si está la obligatoriedad del uso de tapabocas dentro de todos los comercios, oficinas tanto públicas como privadas. Nosotros adelantamos lo que es la posibilidad libre de tributos de tratar de generar espacios al aire libre para los comercios para seguir sobreviviendo para tratar de mantener los aforos de 5 metros cuadrados por persona. Distanciamiento no menos de dos metros entre mesas, cuatro sillas, o sea, vamos haciendo medidas para tratar de ver lado a lado para ver como le damos respuesta a cada sector concreto. Ese juego de perillas entre la salud y lo económico para mantener en sintonía para no derrumbar la economía departamental que ya viene siendo muy castigada por uno de los más altos índices de desempleo del país.

No es que se esté priorizando la economía de la salud, sino que estamos haciendo ese juego de perillas como dijo el presidente. Estamos viendo dependiendo de las situaciones.