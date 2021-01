Alejo Umpiérrez: "Las redes generan mucho ruido y las aglomeraciones en las playas no han existido"

El intendente de Rocha conversó sobre la fiesta clandestina en La Pedrera y la consecuencia política de destituir al subdirector de Turismo. También comentó sobre los controles realizados en las playas y la medida de la extensión horaria.

Reunión con el Cecoed

Controles

Las redes son las que mayores ruidos generan. Las aglomeraciones de las playas no han existido. No se ha visto fotos de playas aglomeradas de día. En la noche es difícil, pero no hubo problemas mayores. La Pedrera es complejo y se han hecho operativos especiales. El domingo se hizo un operativo de muy buen alcance. Helicóptero para detectar fiestas clandestinas y cerrando muchas de estas fiestas. Haremos un expediente para aplicar las multas correspondientes. Si no estamos en condiciones de precaver no estamos en condiciones para un elenco de gobierno. Sobre la situación del ex subdirector de turismo es una situación superada.

Nosotros pusimos horas de cierre, pero no pusimos horarios de apertura. Y hay comerciantes que abren a las 5 de la mañana para vender alcohol a los jóvenes. Hay casi mil inspecciones llevadas a cabo por nuestros funcionarios. Están en un desgaste de tensión de motivo, de sufrir agresiones, insultos y escupitajos. En las aglomeraciones siempre hay un núcleo importante que se va, pero hay otro que se queda. Se ha hecho un gran equipo de 30 jóvenes en recorrer en vehículos departamentales para tratar de cumplir los protocolos necesarios y de cuidarnos. Sabíamos que en el caso de Maldonado y Rocha iba a tener el 80 % de población veraniega e íbamos a sufrir este aumento de contagios.