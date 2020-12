Alfredo Antía: "Recuperamos ocho mil puestos de trabajo y tenemos expectativas de seguir en ascenso"

El presidente de la Cámara de Industriales del Uruguay habló sobre los desafíos y esfuerzos económicos de la industria uruguaya en tiempos de pandemia. También agregó que se debe "trabajar hombro con hombro para sacar el país adelante" entre los distintos actores de la sociedad.

Desafíos

En la vida económica del país tiene un efecto especial. Comercios cerrados de un día para otro, eso genera una cuota de preocupación, no solo la actividad sanitaria está en juego sino también la económica.

Hay luces amarillas y naranjas que se prenden en la comunidad. Las medidas sanitarias deben de ser extremas, esas situaciones que la gente comparte en el trabajo, vestuarios, comedor, no llegue a un punto donde se generen brotes. Estamos haciendo un gran esfuerzo en la interna de las empresas y el esfuerzo colectivo en el espacio privado de la vida diaria donde en cada lugar uno puede llegar a infectarse esta enfermedad y encima trasladarla.

Industria

A la industria en particular la golpeó fuerte y no venía bien en el mes de marzo, así como golpeó en muchas partes del Uruguay. El esfuerzo que se hizo, los meses subsiguientes, los últimos datos económicos que manejamos son de setiembre, pero efectivamente el sector de industrial hizo una curva en v corta en volumen físico de producción. Lamentablemente no es así en la recuperación de empleo donde apenas recuperamos el 40% de los puestos perdidos, que valoramos aproximadamente en 20 mil puestos de trabajo, de los cuales ocho mil tenemos recuperados y tenemos expectativas de seguir en ascenso, pero ya con una lentitud mucho mayor de la que tenemos ahora.