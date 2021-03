Alfredo Fratti: "Por Zoom no lo arreglamos, se soluciona con presencia física"

El sucesor de Martín Lema es integrante del Frente Amplio, viene del interior del país y presentó en las últimas horas sus lineamientos para su gestión donde apuntará a mayor presencia del Parlamento en el interior y mayor entendimiento entre los partidos.

Críticas de la herencia

Cuando nos paramos en ese lugar le erramos. Creo que a uno le pide a la gente ocupar determinado cargo hay que pensar que tú vas hacer para adelante. Es lo que pienso. Puedo tener críticas sobre Lema, pero cuál es el aporte claro de lo que podía haber hecho o no, ninguno. Hay que tratar de imaginarnos otro escenario. En este país pequeño todo el mundo sabe en que condiciones está y qué es lo que viene. Hay que gobernar y no estar hablando de lo que están haciendo los otros, es lo que pasó este último año. Me preguntan y digo lo que pienso, pero no puedo responder por todos. Creo que el Frente asumió a pesar de algunas críticas y cambió alguna realidad. Tenemos que ponernos en lo que viene.

Rol en el parlamento como oposición

Lo que pasó en el Frente Amplio me parece una cosa normal del ser humano y la vida política. Primero pensás que no vas a perder, pero cuando perdes es algo muy cercano y cuesta hacer el duelo para acomodarte a una nueva realidad desde otro lugar. Lo que pretendemos es tratar de buscar los consensos. El año pasado el FA hizo bastantes propuestas en las cuales ninguna fue tenida en cuenta. El tema es que nunca tuvo la posibilidad. Hay otros actores en la vida nacional que entregan en el ejecutivo y que está proponiendo cosas muy similares. En el Uruguay generamos una cuestión de que al FA se le exige mucho más que a los demás. El Partido Colorado gobernó durante 90 años y cuando perdió nunca hubo una autocrítica, el Partido Nacional cuando perdió tampoco tuvo una autocrítica, pero al FA siempre se le pide una. La ceibalita para los gurises en las escuelas rurales no es menor. No hay ninguna escuela rural que no tenga luz eléctrica. En la parte productiva no hubo rapidez en atender los problemas. Los problemas hay que atenderlos cuando surgen. Tenés la cantidad de ciudadanos que no tienen salario, ni seguro de desempleo y como hemos bajado la movilidad esa gente tiene serios problemas. Soy optimista con este periodo de gobierno por estas voces que terminan coincidiendo.

Del parlamento al interior

Por Zoom no lo arreglamos, eso se soluciona con presencia física. Te tienen que ver. La gente te va acercando cosas, que muchas veces no llegan al parlamento. Tratar de darle más de contenido a esos canales. En el interior hay mucha gente que no tiene cable y cuando agarras, agarrás los de Montevideo. En la radio si está en campaña agarras lo más tradicionales, cuando acá estamos discutiendo algo importante, allá no llega. Estas cosas no se arreglan por zoom, se arregla con presencia y generando eventos para que la gente nos vea un poco más cerca. La distancia es una proyección muy particular, es al revés de lo que pretendemos hacer y eso nos empieza restar credibilidad y cuando pasa eso golpea a la democracia. Desde el punto de vista de comunicación con los parientes que tenemos lejos, pero también nos ha habilitado otra cosa que ese pseudoanonimato de empezar a decir cualquier cosa y tenemos que luchar contra lo que ha pasado en los países vecinos para que no nos pase. Esto no es una conversación para quedar bien, es un deber como ciudadano y oriental.

Ahorro

Desde mi punto de vista, un funcionario público y un legislador más me parece que cuando tiene oportunidad de manejar dinero público tiene que ser austero y saber de que hay que cuidarlo más como si fuera tuyo. Pasé por el INAC y entendí que los viajes y la presencia de Uruguay en instituciones del exterior son fundamental para el país para insertarse internacionalmente. Agarramos al INAC con tres millones de dólares en caja y lo dejamos en 40. Ahora nunca dije que voy ahorrar y juntar plata, hicimos un manejo como corresponde un servidor público. Gastamos lo que había que gastar y lo que no se ahorra. Ahora la usaron para otros fines que no tiene nada que ver con el INAC, pero bueno cada gobierno hace el destino que cree más conveniente. Se destinaron 30 millones al Fondo Coronavirus. Mucho más prolijo que toda Sudamérica. Más honestos, más serios y más reconocidos internacionalmente. Yo soy humilde en el trato en las cosas que corresponden a mi país. ¿Quién distribuye mejor que Uruguay en América Latina? Ninguno.

Redes sociales

Es un error y se habla en todos lados. Los seres humanos no somos todos parejos. No pensamos todos iguales sino seríamos un batallón. La historia política de nuestro país nos dice que cada vez que se retira o desaparece alguien que fue muy importante hay crisis dentro de ese partido. El FA todavía lo está procesando aún y cuesta acomodarse los nuevos liderazgos. Creo que hay varios por ejemplo como Orsi, Bergara, Carolina Cosse, me parece que son gente que está apareciendo y han participado. Hay varios.

Cámara

Problemas en la cámara con el presidente siempre se dan. Depende a veces de cómo se dé. En ese momento fue desafortunado. Es un aprendizaje. Yo probablemente me vaya a equivocar. Nadie nació sabiendo y el Presidente de la Cámara menos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a la posición que nos da la sociedad. Soy la misma persona y tengo los mismos pensamientos pero ahora cumpliendo un rol distinto. Vamos a transitar por otro callejón. Menos discurso y más acción.

LUC

Firmé contra la LUC. La LUC tiene un malísimo precedente. Todos sabemos que cuando arranca un gobierno que si alcanzaste la mayoría electoral de la cámara es probable que alcances la mayoría en la cámara. Lo que se le criticó al FA que tiene la mayoría, la verdad no hay gobierno que no pueda gobernar si no tiene mayoría en las cámaras, no existe eso. Antes era blanco y colorado, ahora hay cinco o seis. Siempre se consigue la mayoría con un cargo en el ministerio, que es lo que hicieron ahora y tenés los votos. No hay mucho misterio. ¿Cómo gobierna un gobierno sin mayoría? La LUC. Lo que sienta un precedente, desde mi punto de vista, malo porque de aquí en más todos los gobiernos que asuman van a tener la tentación en encajar el programa de gobierno bocabajo, sin discusión en la práctica. Es un mal precedente desde el punto de vista democrático. Todos los gobiernos juegan con los plazos y a nadie se le ocurrió hacer un ‘choclo’ de esos de 500 artículos. Es lo que ocurrió. Lo que no quiero ver es que quienes han estado de acuerdo con esto y luego el próximo gobierno viene con 800 artículos más, calavera no chilla. Eso hace disminuir el parlamento. A la institución hay que prestigiarla así como la institución del presidente de la República y parlamentaria. Poniendo un ejemplo grosero, en una LUC me aparezca el chorizo artesanal, la verdad es impresentable.

Cargos en el gobierno