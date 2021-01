Alfredo Fratti: "Tengo la sensación de que en el Parlamento vamos por una vida paralela"

Alfredo Fratti asumirá el próximo 15 de febrero como presidente de la Cámara de Representantes. Ocupará el lugar del nacionalista Martín Lema, con quien ya comenzó un proceso de transición a fines de diciembre. Según dijo Fratti a La Diaria, su principal prioridad será “acercar el Parlamento al ciudadano común” y “hacer pesar” los temas del interior.

Su llegada al Senado

Hubo una discusión interna en donde se manejaron varios nombres y supongo que pesó la opinión de Mujica. No tuve que andar a los codazos con nadie para ocupar los cargos que me han tocado. Cuando recibí la noticia había llegado el receso parlamentario.

La transición con Lema fue buena. Me llamó para felicitarme y tuvimos una reunión. Me dio algunas recomendaciones para adelante. Es un lugar que representa la institucionalidad uruguaya. Hay que mantener en alto estas cuestiones. Creo que esto es una carrera de postas. Van a seguir con las cuestiones de austeridad al parlamento. De lo que ya se ha hecho hay que seguir avanzando. Las costumbres y las señales hay que irlas cambiando. Vamos a tratar de ir haciendo otras cosas e ir acercando el parlamento al ciudadano. Me parece que cada vez que volvía al departamento la gente no lo sentía con lo más importante. Todas las decisiones que toma el Parlamento afectan la vida de los ciudadanos, pero a veces tengo la sensación de que en el Parlamento vamos por una vida paralela. Esto no es culpa de nadie. Para el interior, salvo el área metropolitana, el campo es totalmente determinante para toda la vida del interior. La mitad del país estos temas que son cruciales no son tomados por la sociedad. Los políticos responden a los ciudadanos y a los sectores. Si esto no tiene trascendencia, difícilmente sea tomado. Eso hace que algo que es central para el país nos sea tomado en cuenta. Con esto del covid se dice que hay que esperar que el agro reafirme. Para mí son vidas paralelas. Queremos buscar alternativas, sobre todo con la gente de las escuelas, liceos, UTUs. Hay que traer una visión artiguista del año XIII. Por ahí vamos a ir intentando. Veremos si nos da la capacidad y si tenemos algún efecto. Los que ocupamos bancas tenemos que reivindicar la austeridad en algunas cosas y luego ser honesto.