Alonso cree que el Tribunal de Ética del PN no fue independiente al juzgar a Bascou y afirma que a Bonomi lo van a “lograr sacar con los votos”

"No conozco a Juan Sartori y no hablamos", afirmó la precandidata. También explicó el pedido que la hará a Vázquez para que Ancap formalice una denuncia contra De León.

El pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio generó reacciones en la oposición. El diputado nacionalista Pablo Iturralde pedirá a Fiscalía la reapertura de la causa que investigó al senador frenteamplista Leonardo De León por su gestión en ALUR. Puntualmente, quiere que se investiguen los vuelos nocturnos que hizo el avión de ALUR al aeródromo de San Fernando (parte de la ruta de lavado del dinero K en Argentina).

Además, ¿qué pasa con la interna nacionalista de cara a las elecciones de 2019? Abordamos estos y otros temas junto a la senadora y precandidata Verónica Alonso.

Los casos Sendic y De León: el pedido de Pablo Iturralde al fiscal Pacheco y el pedido especial a Vázquez

Le vamos a pedir a Vázquez un gesto político, una señal. Él no es el presidente de una fuerza política y necesitamos señales claras del combate a la corrupción. En función del informe del TCP, de la Jutep y de las declaraciones del fiscal Pacheco… en base a todo eso le vamos a pedir a Vázquez que le exija al directorio de Ancap y a su Gobierno que presente una denuncia formal por ALUR. No alcanza con pedir que no sea candidato o que renuncie al senado. Me da vergüenza que un senador que es corrupto esté en el Senado.

El caso Agustín Bascou

Hay que ser claros, firmes, y las señales tienen que estar. La gente está harta y cansada de cosas que no quedan claras, sobre todo cuando hay manejo de dineros públicos. Debería darles vergüenza a quienes hacen esos manejos indebidos.

El Tribunal de Ética del Partido Nacional no terminó siendo independiente, lamentablemente. La observación fue nada, fue un chas-chas. Corresponde que Bascou declare y siga por la vía de la Justicia.

Las primeras señales empiezan por casa, más con propios que con ajenos. Para tener la propiedad del que está de otro lado, tengo que tener la confianza y la credibilidad de que tal cosa no está sucediendo en casa.

La reunión con el sindicato policial y la seguridad del país

Es increíble que todavía estemos discutiendo si Bonomi se va o no. No tengo ganas de discutir eso. Quiero defender el derecho de los ciudadanos que quieren vivir sin miedo y en paz, y el Ministerio del Interior no ha cumplido con eso. Por los abusos y la incapacidad del ministerio para cuidarnos, que es hacer lo que tiene que hacer.

Los policías se sienten absolutamente desprotegidos, desvalorizados y desmotivados. El Frente Amplio le tiene alergia y temor al concepto de represión, pero es lo que necesitamos los uruguayos.

Necesitamos un ministro que no sea por cuota política, que no esté atornillado. El ministro del Interior tiene que ser el mejor policía, que entienda el cuerpo que tiene que dirigir, que conozca el territorio. Yo tengo un nombre y todo un equipo, pero todavía no lo voy a decir.

Quiero al ministro del Interior en el primer lugar de combate y que entienda territorial y emocionalmente cómo se sienten los policías.

Hay una fuerza política que es cómplice de todas estas situaciones. A esta altura quiero que Bonomi se quede porque lo vamos a sacar cuando asumamos el Gobierno en el 2020. Bonomi tiene a todo el pueblo de espaldas. Ya no cambia si es Bonomi o no, porque es cosa del Frente Amplio. Prefiero que se quede y sacarlo nosotros con los votos.

La gente está pidiendo que nos protejan y repriman, y el Frente Amplio resuelve en su congreso eliminar los antecedentes para delitos gravísimo: ¿nos están tomando el pelo o qué?