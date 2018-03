Alonso: “Más allá de los tiempos electorales, estoy ocupada en el mientras tanto. Pero algunos están con la obsesión electoral”

Se acerca el período electoral y los partidos políticos definen candidaturas y afinan acuerdos para el 2019. El Partido Nacional debate el escenario para el 2019 y en las últimas horas parecería que perdió fuerza la posibilidad de una “tercera vía” que surgiría de un acuerdo entre un bloque intendentes y Alianza Nacional.

Abordamos estos y otros temas junto a la senadora nacionalista Verónica Alonso.

El 2019 y las definiciones electorales

Falta mucho para la cuestión electoral, pero este es un año preelectoral. Quiero seguir trabajando en temas y poder proponer a pesar de estar en la oposición. Si no podemos reunirnos con la ministra de Desarrollo Social vamos a buscar a una interpelación para poder llegar a cosas concretas.

Centro de Formación Para Mujeres Políticas

A propósito del mes de la mujer, hay muchas mujeres que nos dijeron que querían dar una mano, pero que a veces no se animan porque no se sienten preparadas. A partir de eso, hicimos el lanzamiento de un Centro de Formación Para Mujeres Políticas. Me parece importante empoderar a las mujeres con herramientas concretas. Proponemos talleres con herramientas concretas, como la comunicación política, el liderazgo, sobre el funcionamiento del Estado, entre otros.

Pero esto no es para mujeres que quieran militar con Verónica Alonso o en el Partido Nacional. Es para todas las mujeres que quieran participar.