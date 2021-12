"ALQLYE": el nuevo libro de Leonardo Haberkorn sobre Richard Read

Leonardo Haberkorn acaba de publicar un nuevo libro, esta vez sobre la biografía del histórico dirigente de la bebida, obra que trata de responder quién es Richard Read, por qué molesta, a quiénes molesta, por qué enamora, a quiénes convence, esas preguntas trató de responder el periodista.

Richard Read

Desde hace unos años me han planteado distintas editoriales y distintas personas armar unas pincelada sobre 40 años de vida sindical. Por distintos motivos no me entusiasmo.

Lo conversé en mi casa principalmente con mis hijos, vimos 40 años en un libro de 300 páginas iba ser un resumen importante. Me dieron la propuesta de cómo quería el libro. Apareció el nombre de Leonardo, me pareció una muy buena pluma. Lo había seguido toda la saga de sus libros. Muy riguroso con una disciplina de trabajo a la cual yo me identifico. Se definió que fuera Leonardo y ahí empezó.