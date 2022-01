Álvaro Dastugue: "Necesitamos que la Junta Nacional de Drogas sea más amplia y tenga más políticas sobre drogas"

Legisladores de la coalición pusieron en tela de juicio la gestión del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el exdiputado del Partido Independiente Daniel Radío, y lo convocan a una reunión con la Comisión de Adicciones de la Cámara de Representantes. Hay molestias por sus reparos respecto al proyecto de ley de internación de adictos y por las políticas que lleva adelante, que fueron calificadas por el diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, como “un continuismo de las políticas del Frente Amplio”.

Me gustaría aclarar algunas cosas porque saben que las redes sociales comienzan a fluir cosas y entre idas y venidas, tengo una muy buena relación con Daniel, fuimos compañeros en el periodo pasado, nos sentábamos muy cercanos en la banca de diputados. Tenga comunicación fluida.

La polémica se da porque él crítica un proyecto en un tono muy firme como es él, de hecho lo considero una persona de bien, quienes redactan y hacen suyo un proyecto presentado por madres del Cerro, una organización civil que tiene nucleado a más de 15 mil familias con problemas en de adicción en sus familiares y sintieron que Daniel les faltó el respeto, por eso las críticas.

En mi caso no solicité la renuncia de Daniel ni expresé que Radío no da la talla al cargo que lleva adelante. Considero una persona estudiosa y muy honorable.

Lo que manifesté, lo que expreso aquí y se lo expresé a Daniel personalmente, es que considero que la Junta Nacional de Drogas no está llevando adelante una tarea que considero vital. Principalmente dada las últimas gestiones del Frente Amplio frente a la Junta Nacional de Drogas. Creo que lo que necesitamos todos los uruguayos porque la regulación en el 2013 cuando se reguló el cannabis en el artículo 10 de la ley 19.172 que regula el cannabis, nos obligaba como Estado a realizar campañas de prevención, educación y concientización en vía pública y principalmente en una materia extracurricular y así para acompañar la regulación del cannabis con educación, cosa que era más que importante. El FA en sus seis años luego de la regulación del cannabis no lo llevó adelante. Nosotros que integramos el gobierno de coalición tampoco lo llevamos adelante. Visité a Daniel y le dije que me preocupaba esto. Tampoco se están realizando muchas ideas en esta línea que considero de vital importancia que son los menores de edad. Si hay algo que nos debe preocupa es que desde 2011 a 2018 bajó la edad de consumo.

Con respaldo de encuestas, estudios internacionales y nacionales, la regulación del cannabis bajó la percepción de riesgo y eso banaliza el consumo.

Recibí en el parlamento grupos de profesores y directores con exigencias en un tono elevado de que no estamos haciendo nada. Están ingresando a nuestras aulas de clases, menores de edad que consumen en la puerta y entran bajo el efecto del consumo de marihuana y distorsionan y cuando se les llama la atención responden que la marihuana es legal. Se legalizó y banalizó el consumo.

La principal demanda son las más de 25 familias que sufren consecuencias por consumo de pasta base. Entre nietos, sobrinos, hijos de seres queridos, familiares y este proyecto que se aprobó tenía esa dirección. No estoy totalmente de acuerdo con el proyecto que voté. Algo hay que hacer con estas familias y quienes nos golpean las familias dicen que los responsables son los políticos golpeándolos los despachos, las puertas de casa y redes sociales porque no hay ninguna salida en la rehabilitación.

No es la Junta quien debe de atender, pero sí que debe dar los lineamientos, generar políticas de rehabilitación en acuerdo con el resto del Poder Ejecutivo. En acuerdo en trabajo mancomunado y empujar. Quien reúne la información es la JND y quien debe impulsar estos trabajos y darle una mano extendida a las cientos de familias.

La voluntad anticipada es difícil de llevarla a la práctica y creo que ASSE no tiene la capacidad de albergarla.

El tono con el cual Daniel salió a la prensa molestó alguno de los colegas y ellos se manifestaron. Necesitamos que la JND sea más amplia y tenga más políticas de drogas. Debemos abrir más los brazos y empujar más políticas que den solución a una demanda que urge de la sociedad. La otra pata desde la demanda es que sean políticas educativas de prevención. Un porcentaje importante rompe la barrera de la marihuana y continúa con otro tipos de drogas. A los gobiernos nos cuesta invertir en esto. No invertimos en prevención, en educación y en información y luego sufrimos lo que sufrimos. Prefiere usar el espacio y tiempo en otras cosas que se consideran más importantes. De mi parte voy a insistir que se usen los tiempos y espacios en la prevención y educación contra las drogas.

El senado la tratará ahora. Voté en genera el proyecto de ley, porque necesitamos un mensaje, necesitamos movilizar y que el planteo esté sobre la mesa, porque hay mamás desesperadas. Luego entendí que será difícil la aplicación.