Álvaro Delgado: "Nos podemos equivocar, pero no hay pragmatismo, ortodoxia ni capricho"

El secretario de Presidencia evaluó la gestión de la pandemia en el momento con mayor cantidad de casos activos por Covid-19. Adelantó que en la jornada de este jueves se abrirá la agenda de vacunación para jóvenes entre 12 y 18 años y que "se adelantarán licencias" en el sector del trabajo como medidas adicionales. "El apagón social el gobierno decidió no hacerlo por los perjuicios", expresó sobre el pedido de cuarentena obligatoria. "El GACH no es un grupo complaciente", agregó.

Avance de la pandemia y medidas tomadas por el gobierno

Vamos a separar de las medidas de los partidos de las del GACH. La reunión de ayer fue importante. El GACH ha hecho más de ochenta documentos. Nos reunimos cada miércoles y trabajamos con Presidencia cada 15 días. El documento del 7 de febrero incluía medidas que las mayoría se adoptaron más de un 80 %. Con el GACH hay una relación que fue del principio así. Creo que el GACH es un hito en la historia de la ciencia y la política. La política y la Academia blindándose de confianza que generó una sinergia. EL GACH asesora, pero el Gobierno decide. No es un grupo complaciente, es un grupo que pone esfuerzo personal, tiempo, honorario. Asesoran en las diferentes etapas e hitos. Están trabajando sobre eventuales nuevas cepas, terceras dosis, refuerzos de vacunas. Hicieron recomendaciones que en la mayoría fueron tomadas. Hay una coincidencia en bajar la movilidad. No hay diferencia en eso. La movilidad se bajó en un 20 % con las medidas. Hay un error de concepto. Compartimos bajar la movilidad, lo que no compartimos es el confinamiento. Espectáculos públicos, eventos amateurs, teatros, ómnibus, ley para evitar aglomeraciones, teletrabajo, eso bajó movilidad. El paso siguiente a ese proceso que comparto conceptualmente es hacer lo imprescindible con los imprescindibles. Lo que tenemos que hacer es ayudar a las vacunas. Un 30 % de la población ya tiene dos dosis. Es un nivel de vacunación rápido y bueno. Va a generar consecuencias positivas, no tengo en dudas. Decirle a la gente “quédate confinada” es fácil decirlo cuando y uno tenemos un salario y se cobra igual. Lo que decimos es que el comportamiento social sigue en los mismos parámetros. Hacer lo imprescindible mientras se hace todo. No compartimos bajar la llave. Hay medidas que pudiendo tener la contención en el empleo y se ayuda a la salud, se estarían tomando. El nivel de teletrabajo es muy importante en todos los sectores. Ayer las decisiones es que se va a citar al consejo superior tripartito para hablar de este tema y del adelanto de licencias. El seguro de desempleo volvió a subir. Los tres mil y pico que subieron son de los sectores que el Gobierno cerró. Hay una condición asociada a ese tema en donde Uruguay tiene que poner por encima de lo sanitario sin condicionar a la gente a quedarse y apoyar. Uruguay está evaluando todo el tiempo. Hacer un nivel de confinamiento con cuidados, controles y sanciones el gobierno no está dispuesto ni lo cree conveniente. En algunas medidas fuimos más allá de lo que plantea el GACH, por ejemplo, en la educación. Se bajó la movilidad. Las medidas que se tomaron en marzo hicieron que se bajara la movilidad. Uruguay apostó en este caso, además de tomar medias de apoyo, apostó en el tema sanitario a tratar de que no colapse el sistema de salud, y hasta ahora no colapsó. El sistema está muy estresado y hay que reconocerlo. Las camas se consiguen, pudieron haberse no conseguido. Se consiguen más médicos también. Uruguay tiene un nivel de vacunación alto. Cuando avanza el sistema de inmunización rápido bajan muertes e ingresos en CTI y bajan posteriormente los niveles de contagio. El ejemplo de esto es el departamento de Rivera. El gobierno evalúa con mucha incertidumbre y pragmatismo. El gobierno se puede equivocar y si algo que no se puede hacer es ser soberbio. Estamos evaluando permanentemente pasos y grados. El Gobierno toma medidas globales. Un apagón social genera otra cantidad de perjuicios con consecuencias inesperadas. Uruguay toma decisiones escuchando a muchas partes. El año pasado y durante todo este año, desde que se formó el GACH, hemos sido muy privilegiados en tener una gran cantidad de asesoramientos en la batería de herramientas que terminan derivando en decisiones políticas. Nos podemos equivocar o acertar. A lo largo del tiempo la gente lo podrá evaluar. No hay un modelo único. Uruguay tiene un modelo propio. Es el único país de América que tiene este nivel de vacunas. La relación entre Pfizer y Sinovac es el único país que lo tiene. Nos duelen y angustian los 50 muertos por día. Lo estamos evaluando todo el tiempo dentro de los equilibrios que tenemos que tomar. Preservamos el tema de la salud. Yo con mucho afecto no acepto que “hay muertes evitables”. La muerte es un proceso que tiene que ver con atención. No lo comparto ni es un terreno que voy a a entrar. Ninguno está planteando que haya muertes con nombres y apellidos. Es difícil evaluar un escenario de confinamiento. Hay dos cosas indisolubles. No se puede exigir lo que no está dispuesto a hacer cumplir. Ir a un confinamiento que implica controlar, consecuencia social económica, psicológica. Nadie puede plantear que se cierren los comercios y además pedir un subsidio adicional y un seguro de desempleo. Muchas de las cosas se cerraron en marzo de 2020 se cerraron porque la gente dejó de ir porque la gente dejó de ir. Había incertidumbre. Todos nos asustamos. El gobierno exhortó a que se cerraran los shoppings, no los cerró. La percepción del miedo bajó muchísimo y ahora empezó a subir. Sin embargo, empezó a jugar el hartazgo con el tema. Siento que la gente está fastidiada de la pandemia. Todos lo estamos. Por eso ayer me apreció buena la convocatoria para estudiar el tema. Se hicieron propuestas aparte de los partidos. Hoy o ayer se discute porque el 5 de junio termina la comisión de trabajar. Recibimos la semana pasada la propuesta de todos los partidos. El presidente tuvo una idea que me pareció oportuna y necesaria: citar a toda la comisión la Torre Ejecutiva a los senadores. El FA dijo que prefiere un confinamiento, subsidios, dejaron la constancia y trabajamos en lo que podemos estar de acuerdo. Ayer salieron de las propuestas y además estamos incorporando propuestas de CB, PN que se están haciendo. Del FA hay siete propuestas que ya se le dijeron que sí. Se va a priorizar embarazadas, comorbilidades, subsidios, diferimiento de algunas cuotas, aumento del porcentaje mínimo para trabajadores.

Comunicación del gobierno

Hay más de 37 piezas que se hicieron en comunicación. Se hizo mucho énfasis. Se va abrir la agenda del MSP para inscribir a gente entre 12 y 18. Se va a hacer este día. Se está dando de 18 a 30 y en el día de hoy sobre el mediodía se va abrir la agenda para vacunar a jóvenes entre 12 y 17 años. Estábamos esperando la recomendación de la Comisión de Vacunas. Uruguay tenía las vacunas previstas y se van a vacunar con las dosis de Pfizer. La capacidad de vacunar fue en 20 mil, hubo días que llegó a 60 mil y hoy está en 40 mil y pico. Ahora se empezó con las segundas dosis. Empezamos de personas de más edad a menos edad. Ahora vamos con la recomendación de 12 a 17 y con el esfuerzo de llegar a los lugares más recónditos del país. En volumen es menos, pero en esfuerzo no. Empezamos a ver por qué no se habían anotado y sobre eso estamos trabajando. Hay gente que le era muy difícil ir a los vacunatorios y por eso se decidió ir pueblo a pueblo y llevarles la vacuna. Esto cifra en el esfuerzo. Se completaron las 40 mil dosis de AstraZeneca. Quedaban muy pocas, alrededor de 2000. 3 millones de Pfizer y tres de AstraZeneca. Está pasando que mucha gente que no estaba agendada ahora se está agendando. Nadie se va a dejar de vacunar por falta de vacunas. Hay reservas adicionales para este año y prevemos la tercera dosis. Hay stock sobrante. Esto es un hito histórico que la historia lo va a valorar. Convivo con los coordinadores del GACH. Entiendo el formato de ellos. Hablo mucho con Rafael. Paganini es un matemático y es una persona con mucho sentido común. Con Cohen es una persona muy reconocida en el mundo. Cohen por fuera del GACH le ha dado una mano al gobierno en contactos. Presidieron cadenas internacionales de ciencia. Creo que en el GACH hay gente que le dedicó tiempo, nombre, conocimiento y prestigio honorariamente a dar una mano de manera no complaciente. Son roles diferentes y nadie se enoja. No es que no estamos alineados. Yo no contestarle a Moratorio. Tenemos una relación permanente y el proceso se pensó que se tomen decisiones en el medio. Pasamos a una nueva fase en donde se sigue manteniendo el asesoramiento entre academia y política y hay agradecimiento y reconocimiento. No cayó mal lo que dijo Radi. Se entiende y lo hablamos habitualmente. Lo que pide Radi es distinto en algunos temas. Siempre la salud es por primero. No es que Radi no lo tome en cuenta. So roles mirado de una mirada diferente. Es correcto lo que hace Radi y es correcto lo que hacemos nosotros. El apagón social el gobierno decidió no hacerlo por perjuicios. Es una decisión pragmática y por convencimiento. La gente lo evaluará. Nadie en esto quiere que mueran 50 personas por día. Estamos haciendo todo lo posible para que luego en el balance en un Uruguay diferente la conclusión sea que Uruguay manejo la pandemia con aciertos y errores con un modelo uruguayo y un nivel de inmunización importante y eso es lo que hay que poner en la balanza. Con decisiones que tomaron otras cosas como el empleo, los que necesitan la diaria para poder comer. Hay sectores que se les dio apoyo. Hay cosas muy viejas la rueda y el palo en la rueda. Hay cosas a las que se van a oponer siempre

Medidas en el sector educación

Hay muchos gurisas sufriendo y están perdiendo oportunidades. Además de conocimiento les da contención la educación. En el documento del siete de febrero lo de evitar la presencialdiad en la educación está mucho más relativizada de lo que hizo el gobierno. El gobierno fue más allá. Fue parte de un proceso que se tomó al principio con muchas dudas por el cronograma de vuelta. Se siente social y psicológicamente. Se previó un cronograma que el mismo gobierno decidió postergarlo. Lo que se hizo ayer fue simplemente con los premios tres años de primaria en Montevideo y Canelones. Hay otro calendario tentativo que se ira viendo en la marcha. Nos podremos equivocar como todos. No hay pragmatismo, capricho ni ortodoxia. Hay mucha dedicación y esfuerzo para el momento de hoy y mañana. Ya estaba planificada esta fecha de inicio para antes y se fue postergando. Son pasos cortos y evaluados. Los free shop de Rivera posiblemente no estén la mayor parte de contaminación. Estamos anunciando una campaña de fiscalización en la zona. En Rivera a los que llegan seguramente no es al free shop. Hay una serie de comercios que no venden lo de free shop y que están en la línea. Entre lo que se dice y lo que se hace hay un abismo. Mucho de los que critican que se abrieron los free shops son los mismos que votaron una minuta por unanimidad para abrirlos intimando al Ejecutivo a abrirlos. Tratamos de ser coherentes. Lo que pasó en abril y mayo no sabemos si era inevitable. Estamos aprendiendo todos los días. Entendimos que el proceso de contención era lo mejor. Hicimos un esfuerzo en que no colapsen los CTI y estamos viendo lo que pasó en el mundo. El rebrote es mucho peor con los confinamientos en el mundo. Tomamos un modelo uruguayo. El modelo de vacunación lo pone en los primeros lugares en el mundo en cantidad y velocidad de vacunación.

Apoyos a la cultura