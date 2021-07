Álvaro Díaz: "Se sugiere que no hay problema en cruzar vacunas y la respuesta inmunitaria va a ser mayor"

El inmunólogo explicó lo que se sabe hasta el momento desde la ciencia y la medicina acerca de la necesidad de una tercera dosis contra el Covid-19 y cuál sería el nivel de efectividad frente a las cepas actuales de la infección y ante la eventual aparición de nuevas variantes en nuestro país y en el mundo.

Estudios sobre eventualidad de aplicación de terceras dosis

Sobre las terceras dosis, no hay demasiado misterio con eso. Cuando se repiten dosis de estas vacunas, lo que ocurre es que entre dosis y dosis los niveles de inmunidad van cayendo y cuando se repiten, esos niveles aumentan. No va a haber ningún efecto adverso. Lo que hay de vacunas repetidas del covid aún es poco. Con AstraZeneca se vio lo esperable que es llevar las defensas a un nivel significativamente más alto. Con Pfizer en personas inmunodeprimidas se consigue levantar un poco la respuesta. La lógica desde todos los puntos de vista, si se va a una tercera dosis, se hace luego que ya pudo cubrir con las dos dosis estándar. A eso aún no hemos llegado.

Combinación de vacunas

No hay ningún problema. Le estamos presentando al sistema inmunitario las proteínas más importantes del virus de diferentes formas. Pfizer lo hace de una manera y Sinovac de otra. El sistema inmune se encuentra repetidamente con esa proteína y se encuentra con anticuerpos. Es como si repasara una lección: pasa a recordar lo mejor. El hecho que mezclemos vacunas con distintas tecnologías no es un problema. No hay todavía publicados ensayos clínicos que combinen Sinovac con Pfizer, todo hace indicar que va a estar bien, pero no hay información completa aún. Lo que es el conocimiento inmunológico es amplio y sugiere, sin afirmar, que no hay problemas en cruzar vacunas y la respuesta va a ser mayor, así la nueva dosis sea diferente. Una cosa es lo que los datos sugieren y otra es lo que los datos sugieren. Lo que podemos predecir en general es que una tercera dosis aún de otra vacuna, va a generar mayores defensas. Una tercera dosis de Pfizer con personas que ya recibieron Pfizer las respuestas es muy heterogéneas. Hay gente que responde bien y hay otras que no responden. Se espera que sea muy heterogéneo porque abarca situaciones muy diferentes. Está bien priorizar a inmunodeprimidos para una tercera dosis. La forma última de proteger a esa población más frágil y mejor es la inmunidad colectiva y que el virus no circule. Ese tiene que se el objetivo final. No tenemos datos completos para saber cuál es la duración de la inmunidad. En este momento la preocupación es la duración de esa inmunidad. El problema es que esa inmunidad a los efectos de prevenir la enfermedad en general los niveles de efectividad está en 60 % con Sinovac y 80 en Pfizer. Para construir esa inmunidad colectiva querríamos que sos niveles sean más altos. La eventual tercera dosis sería para prolongar esa duración de inmunidad y de aumentar su nivel de eficacia y acercarnos a ese ideal de la inmunidad de rebaño. Las vacunas por sí solas alcanzan para controlar la epidemia. Hay dos fuerzas tirando a nuestro favor. Las vacunas por sí solas no podían aguantar el contagio si dejáramos de largo las mascarillas. Para recuperar la normalidad, la fuerza tiene que ser mayor.

Aparición de nuevas variantes