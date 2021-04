Álvaro Galiana: "La vacuna siempre fue efectiva en niños y adolescentes"

El pediatra e infectólogo conversó sobre el aumento de contagios tanto en niños como en adolescentes y la confirmación de Pfizer en los estudios de dosis administradas en esa franja etaria. También habló sobre las medidas de las clases presenciales, la población de 70 y la movilidad de las personas.

Infección en niños y adolescentes

Podrá haberla o no podrá haberla. Lo que yo comenté es que no tengo ningún estudio en niños de valoración de secuenciación genética que me haya confirmado que el aumento en casos de números de niños esté vinculado con la P1. Es posible, lo que pasa es que se generalizó y no me parecía adecuado decir que hay más casos, hay P1, hay más casos en niños y hay más casos de P1 en niños, eso es una generalización que no correspondía. Si se estudia, se evalúa y se confirma ese dato se dará, pero hasta ahora no ha sido así.

Pfizer en niños y adolescentes

Vamos a entender algunas cosas que son difíciles de entender y la gente se complica. La vacuna siempre fue efectiva en niños y adolescentes. Cuando un instituto o instituto internacional autoriza una vacuna a ser administrada a determinada población tienen que tener dentro de los números que evalúan, esa población en un número determinado número de casos para poder decir si realmente se evaluaron más de 1000 o 2000 niños y adolescentes o mayores de 70 o 80 años, entonces damos la autorización para ese grupo. No quiere decir que la vacuna si no la dieron no sea efectiva. No es que haya un cambio, en realidad siempre fue efectiva. Sino que el primer objetivo que es disminuir las internaciones graves y muertes, la población más frecuentemente estudiada fue la de mayor edad. Se trata de autorizar también para otros grupos etarios entonces se amplía el número de personas. Inmunológicamente normalmente es que sean más efectivas en personas jóvenes que en personas más adultas. Nosotros sabemos que van hacer efectivas, sino que pasamos de la etapa de adolescentes y niños después de haber hecho cientos de administraciones de dosis en adultos genera cierta capacidad de seguridad para decir que podemos tirarnos ya a la población más joven

Adolescentes

El punto es este no son lo que se forman más grave habitualmente. Habitualmente quiere decir que algunos pueden enfermarse de forma grave y que la mayoría no. Aplicando la vacunas hasta ahora estamos cubriendo desde los 18 en adelante hasta los 70 o 80 o más años. Si yo lo que quiero lograr una cobertura para que no se infecte, sino que para disminuir globalmente la tasa de infección. Los menores de 18 años representan aproximadamente un 25 % de la población nacional. Creo que es muy difícil establecer obligatoriedad en una vacuna. Marcar una pena por no hacerlo, sería una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial. Esto es una pandemia. Es una vacuna que ha surgido en un año y poco. Nadie va poner como obligación. Lo que nosotros tenemos que transmitir es transmitir seguridad en que ciento de miles de dosis no han generado problemas. En niños y adolescentes es para disminuir la circulación viral, sacar ese reservorio de personas en la que circula el virus. Los niños pueden tener una enfermedad postinfecciosa, es muy poco frecuente, pero la pueden tener. Es una enfermedad severa. No solo estamos vacunando a los niños y adolescentes para que ellos no transmiten, sino que también aquellos que hay casos con enfermedades muy graves con coronavirus o en la etapa posterior. Sabemos que la han tenido de forma asintomática, pero luego han tenido enfermedades graves. En Chile tengo el registro que si hubo. En Uruguay hemos tenidos algunos casos graves que necesitaron ser intubados y otros ventilados.

Clases presenciales

Como hemos dichos muchas veces los niños son como imanes. Chiquilines de 5, 6, 7 o 8 años se cruzan y se chocan las cinco y conversan, es difícil mantenerles el tapaboca de forma permanente. Lo que nosotros nos ponemos estrictos con los adultos, a veces con los niños es prácticamente difícil lograrlo. Como los niños prácticamente son asintomáticos pueden estar infectando si darse cuenta. Los niños se juntan y se infecta. Empezaron las clases y sin haber pasado una semana y ya era claro el aumento de consultas por infecciones respiratorias en todos lados. La no presencialidad en un momento como este, si bien nosotros decimos que lo último en cerrar las escuelas, pero en un momento de circulación viral muy alta me parece muy lógico, no solo por los niños, sino que también por sus padres, quienes los llevan y los van a buscar a las escuelas. Que sea una ordenanza institucional y no que corra por la cuenta de los padres de que si lo mandaban o no. Si es necesario hay que mantener más largo el cierre. En el mundo entero esta pandemia ha polarizado y politizado. Siempre es todo a favor o todo en contra, no hay punto intermedio y siempre hay una causa política en el medio que genera problema. En nuestro país comparando en otros países estuvimos bastante bien. Hay que mirar los números y no la sensaciones. Independientemente la gama de gobiernos o de grupos políticos que estén participando, no tiene nada que ver. La situación en Uruguay es dramática. Las decisiones son difíciles de que si me voy a morir de covid o si me voy a morir de hambre y eso es un verdadero problema. En este momento muy difícil alguien tiene que tomar el mando. Es una crisis real. Este virus muta y tiene capacidad de varias mutantes de sobrevivir y sustituir a las cepas anteriores por eso hay que estar permanentemente evaluando. Todo el tiempo en todas las partes del mundo el virus está mutando. Nos enteramos cuando ya hay un predominio en el virus, pero hasta ahora las vacunas que tenemos en el país y en el mundo cubren esta variante. Hay que estar alerta y evaluando si hay personas que estén bien inmunizadas y se pueden infectar con esas cepas nuevas. Todavía no se ha genera un cambio en las vacunas. Es un escenario posible de que haya que cambiar las vacunas. Hay que seguir protegiendo el sistema de vacunación. Lo que se ha planteado ahora es mantener una buena cantidad de población inmunizada. Por ahora lo cubre, lo que no sabemos es por cuánto tiempo. Puede haber ciertas variaciones de los anticuerpos de resistir al virus. Está en carrera. Esta es una enfermedad que tiene una carrera de mecanismos bien visibles.

Medicamentos

Está en carrera. Esta es una enfermedad nueva tiene unos mecanismos de agresión bastante visibles, tiene un mecanismo diferente al inicio de la enfermedad que en la evolución de la enfermedad. Los antivirales que se han utilizado específicamente de los derivados de antivirales que se fueron para el HIV, ha resultado relativamente efectivo. Hasta el momento en nuestro país no lo hay, pero tampoco es que utilices el medicamento, tomes la pastillita y se acabó el problema. Lo que se ha utilizado y está marchando más o menos bien son los anticuerpo monocloneales y los inhibidores de respuesta inflamatoria en una etapa posterior de la enfermedad. Los anticuerpos monocloneales son anticuerpos específicos para una parte de una proteína del virus. Son extremadamente caros para su utilización, producción, fabricación y tenerlos en cantidades adecuadas. Son bastante efectivos si se utilizan precozmente al inicio de la enfermedad lo cual también es un problema porque si yo lo uso en etapa grave no me sirve y si lo uso en la precoz parece que no evoluciona la grave. El punto es que en la etapa precoz no sé cuántos van a evolucionar a la gravedad.

Población de 70

es probable que por un mecanismo de logística se haya atrasado. Tengo entendido que este ministerio ha priorizado intentar administrar la dosis de Pfizer que sería algo más efectivo, pero al haber pretendido eso y haber dificultades en la llegada de esas vacunas puede ser que haya quedado algo atrasado. No es un problema de razonamiento o rezagar a alguien sino de logística. Creo que se pretendió lo mejor para ese grupo etario. Problemas que se generan en un situación dramática no solo en Uruguay sino que también en el mundo. Es un riesgo que demoren en la inmunización. No habría un mayor problema en posponer la segunda dosis en 10 días. Son cosas que se van corrigiendo por el camino, pero que es entendible porque esto está pasando en el mundo entero. Sabemos que tenemos la tranquilidad de que todos los hemos recibido la vacuna, sea cual sea, sabemos que vamos a recibir la segunda dosis en tiempo y forma.

Movilidad