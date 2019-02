Álvaro Garcé: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse con el exterior, pero no necesariamente a tener un celular”

El excomisionado parlamentario de cárceles discrepó con la propuesta de que los presos tengan acceso a teléfonos celulares.

El director interino del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Alberto Gadea, reconoció que están analizando la posibilidad de autorizar a los reclusos a utilizar teléfonos celulares. Gadea explicó que esa política se aplica en varios países del mundo y que podría ser una vía para realizar un “exhaustivo trabajo de inteligencia para obtener información al interceptar las llamadas”. Hablamos de esta idea con el excomisionado parlamentario Álvaro Garcé.

Creo que la pero solución a un problema es naturalizarlo o convalidarlo. Hay un circuito de comunicación irregular. Hay estafas, extorsiones y homicidios por encargo. Lo que hacen los países que administran bien los sistemas carcelarios

Toda persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse con el exterior, pero no necesariamente a tener un celular.

Es evidente que si se legalizara la tenencia de celulares en donde hay grupos de crimen organizado, no se está buscando un mayor control y monitoreo.

Habría un celular oficializado y luego un mercado paralelo. Lo que habría que hacer es instalar teléfonos en lugares accesibles y que se informe que la comunicación es objeto de seguimiento. Lo que hay que hacer es inhibir las señales de celulares e instalar teléfonos eficientes.

Hay otro problema mayor: la forma que se elige para la comunicación.

Me preocupa que una autoridad del Estado diga que no se pueden combatir las drogas en las cárceles. Lo que me preocupa y asombra es la falta de autoridad y rumbo. Hoy el Ministerio del Interior está improvisando y no tiene rumbo.