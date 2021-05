Álvaro Perrone: "Apoyamos la exoneración tributaria siempre y cuando haya generación de empleos"

El diputado de Cabildo Abierto explicó los motivos por los que Cabildo decidió apoyar a la ministra Arbeleche en la interpelación e incluir como un tema de discusión a la Ley de promoción de inversiones en el contexto de la interpelación. Además, hizo referencia al cruce con el diputado Fernando Blanco.

Cambios a la norma

Somos una coalición de cinco partidos con nuestras propuestas distintas. Firmamos el compromiso por el país, pero eso no significa que no nos interesen distintos temas. Es un tema que queremos tratar y primero lo tratamos en el ámbito íntimo del partido y ahora lo tratamos en la cámara.

La herramienta de la interpelación no puede ser usada por este tipo de temas tan menores. Sabíamos que iba a ser un tema de pase de facturas y no iba a llegar a cuestiones tan profundas que fueran necesarias de tratar. Por eso en ese momento no la apoyamos. Cabildo Abierto fue el primer partido en interpelar a cuatro ministros del gobierno.

Uruguay tiene el doble en gasto tributario que el resto de América Latina. Hablamos de mucho dinero y no hay datos exactos. Se habla de 1500 – 1800 millones de dólares al año. El país se debe una discusión profunda. Se debe ir a una revisión de la tributación de todos los uruguayos. En la discusión política lo reclamamos porque este tema no estuvo en esta campaña política ni en la última. Entendimos quela interpelación era el momento propicio y creo que quedó bastante claro.

Cuando fuimos a la interpelación tomamos una postura como partido. Entendimos que se iba a tomar como u pase de facturas y nosotros vimos que era momento de plantear el tema de fondo que tiene que ver con la ley de inversiones y con el gasto tributario para que no pasara como una simple discusión. Entendíamos claro que e n el caso de Alfie no había irregularidad, delito ni favor por detrás del mostrador. Dejamos nuestro apoyo, pero nosotros pusimos el tema del fondo que es la ley de inversiones.

Episodio con Fernando Blanco

Es público y no lo vamos a ocultar. Blanco entendió que yo estaba haciendo una crítica al equipo de Economía. Para él fue desmedida. Nosotros fuimos al punto que era la ley de inversiones y el gasto tributario. Lo tomó a mal, pero a nosotros no es un tema y es un tema menor. Fue un hecho que no hubiésemos querido que pasara y entendíamos que no era el ámbito ni el momento. Es un tema ya laudado. Sí fue un intercambio de opiniones subido de tono y acalorado. Quedó por ahí nomás.

Planteo sobre la Ley de promoción de inversiones

Entendemos que lo que persigue la ley de inversiones es generar empleo, entendemos que hay que revisar la forma en la que se aplica la ley. Pusimos el ejemplo de la importación de pelotas de golf en donde se le exoneran impuestos. Ahí la ley deja algunos huecos para que se utilice para otras cosas que no es la generación de empleo. Apoyamos siempre y cuando haya generación de empleos.

Al día de hoy todas las exoneraciones que se han dado en el marco de esta ley son legales porque para esto está la ley. Lo que cuestionamos es el fondo de la ley y pusimos un caso claro en el Parlamento donde entendemos que no se genera empleo. La empresa de Alfie se acopló a una reglamentación que está vigente. Cuánto dio en empleos no lo tenemos. Tenemos el seguimiento de la exoneración. Se dan exoneraciones pero después no hay un seguimiento para saber si de verdad se dan esos empleos. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ahí están los huecos que queremos profundizar.

Yo no lo hubiese hecho en esas condiciones. Acá se juzga bajo la ley, por eso firmamos la noción de respaldo. En mi calidad de legislador no lo haría porque estoy en otro tema. Las preguntas de Alfie hay que hacérselas a Alfie. Nosotros apoyamos cómo se hizo porque estaba dentro de la ley.

Son cambios que hay que ir a un estudio profundo porque entendemos que el IRPF no es de ahora no es nuevo. Es un impuesto al trabajo. Se dan exoneraciones de este tipo al gran capital y el IRPF no tiene deducciones de impuestos. Entendemos que es regresivo porque se equipara a todo el mundo bajo el mismo impuesto. Las grandes capitales no pueden deducir impuestos. Las grandes empresas vienen con grandes estudios y logran grandes exoneraciones. Hemos visto grandes expansiones de cadenas que no han generado nuevos puestos de trabajo y ha arrasado con pequeños comercios y han tenido exoneraciones. Si las empresas generan fuentes de trabajo genuino y de calidad, bienvenidas. El IRPF es una cosa que tenemos que discutir. Hoy el tema de las franjas no está arriba de la mesa. Han salido en las últimas horas algunos artículos escritos que revisan la aplicación de impuestos en Uruguay. Iremos trabajando en este gobierno y como partido veremos hasta dónde podemos llegar.