Álvaro Perrone: "En el Poder Ejecutivo no hay diferencias, y en el Poder Legislativo las zanjamos"

Recibimos al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, para hablar de la relación entre Cabildo Abierto y el presidente Lacalle Pou; como también del futuro de la coalición de cara al año electoral.

La relación de Lacalle Pou con Manini Ríos tras conocerse las declaraciones del líder cabildante en el libro de Fernando Amado donde dijo que “nunca” tuvo “amor” por Lacalle Pou ni por su familia

No es que somos todos somos un grupo de amigos, somos una coalición de gobierno de cinco partidos distintos y con ideas y programas distintos. Evidentemente hay diferencias de opiniones.

Lo que expresó en el libro son expresiones con total transparencia de lo que él piensa. Diferencias políticas hay entre Lacalle Pou y Manini Ríos. Pero nosotros no nos tenemos que centrar como partido político en esas diferencias. Nosotros nos tenemos que centrar por lo que estamos en política, que son los problemas del país. No podemos desgastarnos ni pensar todo el día en esa relación porque eso a la población no le va a solucionar los problemas.

En el Poder Ejecutivo no hay diferencias, y en el Poder Legislativo las zanjamos.