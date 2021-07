Álvaro Villar: "Hay secuelas de la pandemia que ahora tenemos que ver cómo las podemos resolver"

El Hospital de Clínicas presentó –en la rendición de cuentas de la Udelar– tres proyectos al Poder Ejecutivo para crear una unidad especializada que realice seguimiento a los pacientes que tuvieron coronavirus y presentan secuelas; una unidad específica de tratamiento de pacientes con ACV, y una unidad de detección precoz de cáncer de mama. El director del hospital dijo que estos proyectos "mejorarían la situación de los pacientes postpandemia".

Los estudiantes de la Facultad de Medicina que realizan prácticas en el Hospital de Clínicas retornaron a la presencialidad el lunes 19 de julio luego de varias idas y venidas acerca de la obligatoriedad de solicitarles que estén vacunados contra el coronavirus.

Retorno a clases en el hospital

El lunes comenzaron las clases presenciales y el hospital mantiene la exigencia de vacunación, aunque es solo para aquello que tiene contacto con los pacientes. No hemos tenido problemas vinculados con la vacunación.

Para poder entrar a habitaciones en donde hay pacientes, CTI, block quirúrgico y lugares de atención directa, tienen que estar vacunados. En el relevamiento que se hizo, los siete estudiantes que no estaban vacunados manifestaron su voluntad de vacunarse y lo hicieron antes del lunes. No lo habían hecho por distintas razones personales, pero no es que se negaran a vacunarse. Los estudiantes se van a ir incorporando en los siguientes días y puede presentarse esta situación en los próximos días, pero no hemos tenido problemas. Son las mismas exigencias que se aplican con otras vacunas y otras medidas sanitarias.

En una primera instancia se toma en cuenta la afirmación del estudiante de estar vacunado. Los controles se van a ir haciendo en los siguientes días de acuerdo con los comprobantes, pero no ha habido ningún problema. Más allá de que esta vacuna puede tener discusiones, todo el personal está acostumbrado a que se nos exijan vacunas que no se les exige al resto de la población. Se tienen que vestir adecuadamente al block, con tapabocas y con las manos lavadas.

Hay un tema que es la libertad de cada persona. En el hospital nosotros cuidamos el respeto a las libertades de cada uno y por supuesto la libertad de decidir. Se respeta cuando un paciente no quiere hacerse un tratamiento. Cuando se entra a una habitación que hay un paciente, ahí no puede decidir el paciente. Si tenemos algo que hacer y no lo hacemos, ahí hay un problema ético. Exigimos la vacunación como forma de bajar los riesgos.