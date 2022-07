Álvaro Viviano: "Nosotros estamos sumamente conformes; estamos ante una rendición de cuentas histórica y diferente"

El diputado del Partido Nacional también se refirió al acuerdo del gobierno con COFE y expresó que "nos asegura tranquilidad hasta la finalización del mandato".

Rendición de cuentas

Diferencias

Hubo algunas diferencias, tal vez nos apresuramos un poco, quizá no estaba del todo madura. Tenemos particularidad de que se dé. Tuvimos una discusión interna en el gobierno, tal vez faltó discutir más a fondo sobre la negociación colectiva. Es un tema del Poder Ejecutivo, se tomará más adelante, pero se tomará el tiempo necesario.

UDELAR

No solo los dineros están en los artículos, a veces están en el listado, en análisis finos.

Vamos a conversar. Estamos leyendo el mensaje de la UDELAR. Hay una característica particular que desde el primer día era que es una rendición de cuentas abierta. En el parlamento se daría un nivel de discusión, tanto en diputados como en senados, donde pudiéramos trabajar y atender sobre prioridades que se dieran en la propia discusión. En medida de las posibilidades veremos cuál será la posibilidad de atender el pedido de la UDELAR.

Seguridad

Ciencia y tecnología

Hay inversiones que se están realizando que se comprometieron en 2022 de distinta naturaleza y ya están comprometidas para 2023. Hay algunos recursos que no necesariamente están en rendición, sino bajo otros mecanismos.

Cuando revisamos la tecnología y la ciencia, les planteaba a los gobierno de turno, quedaban varias veces en el tintero. Decisión concreta, parte de los recursos de la ANII, otros van la nueva independencia que se está creando, otras destinados a la innovación, una cifra que ronda en los 25 millones de dólares, creo que no es un punto de partida bajo, sino que es interesante.

Hay un cambio de filosofía importante por parte del gobierno. No solo apuntemos a determinados objetivos, sino que podamos dimensionar los enfoques y resultados, que a veces es lo que cuesta ver con lo que tiene que ver con tecnología y ciencia.

Ley de medios

Es un compromiso y ambición que el gobierno tenía. La discusión parlamentaria lamentablemente no se dio en los términos que se debía darse y el gobierno opta por los mecanismos de la destitución de la ley de medios y sustitución de algunas cosas. Teníamos varias objeciones con la ley de medios anterior. Era excesivamente intervencionista, no era clara, artículos objetados constitucionalmente, como el 66, objetado por la Suprema Corte de Justicia. Abordar a partir de una nueva ley de medio y ponernos al día en el desarrollo tecnológico, atendiendo nuevas realidades del gobierno, ya que la ley anterior ponía anclajes y no dejaba avanzar.

Tenemos una ley de medio que está vigente, es una ley con la cual nosotros tenemos bastante reservas por eso de algún modo se inició una discusión. Se plantea en la rendición de cuentas la derogación y restitución de algunas normas que genera cierta estabilidad en el marco de la actividad.

Hay mucha agua por recorrer, ni siquiera se han empezado a contar los 45 días que se empezarán a contar desde el martes. Capaz que no se asume y no se aborda en la rendición de cuentas y podamos aprobar la nueva ley de medios en industria que es donde está instalado. Se debe avanzar en esa dirección y la ley vigente no cumple con las necesidades lógicas del mercado.