Amín Niffouri: "La intención de la reunión fue aterrizar las políticas nacionales y departamentales en Canelones"

El senador del Partido Nacional conversó sobre los motivos de la reunión entre dirigentes de la coalición en el departamento, cómo se proyecta la coalición en el departamento y los reclamos de la oposición. También habló sobre las críticas de la reunión y los reclamos al intendente Yamandú Orsi sobre el estado de Canelones. Por otro lado, comentó sobre el vínculo de Cabildo Abierto con la coalición.

Reunión

El motivo de la reunión era la coordinación de la coalición de gobierno nacional, de 5 partidos, con los referentes de la coalición de gobierno que tiene injerencia y llegada en el departamento de Canelones para mejorar la coordinación y el respaldo al gobierno nacional desde el departamento de Canelones. A menos de un año de terminar la campaña departamental entendíamos que era importante tener reuniones de coordinación de los integrantes de la coalición del gobierno nacional porque como decimos nosotros que hemos estados y hacemos política dentro del departamento de canelones, siendo gobierno se nos termina las excusas, es momento de hacer, y nosotros las mismas cosas que planteábamos hace tiempo, como el reclamo de un CTI público en el departamento, apenas asumí como senador, la primera exposición escrita que realice fue la de contar con un CTI público en el departamento de Canelones y hoy por suerte es una realidad, pero hay otros temas que entendemos que hay que coordinar y mejorar con el gobierno nacional y las distintas autoridades. Quienes estamos participando de la actividad política, a realizar la actividad política en sí generalmente el fin último va ser después de la elección, lo primero son los problemas de la gente, se nos terminaron las excusas. Debemos aterrizar en los distintos puntos de Canelones y empezar hacer las cosas que hay que hacer. Un medio de prensa me pone a mí que yo coordiné la reunión, así fue, pero con un título de trabajar en una situación electoral, no fue la única intención del encuentro, sino que era aterrizar las políticas nacionales en el territorio y en el departamento. Siendo oposición en el periodo pasado tanto en el gobierno nacional como departamental, lo que podíamos hacer el planteamiento de las necesidades de la política y quedaba en esa posición y reclamo. Hasta incluso de que no la había impuesto, sino que se hizo como una obra necesaria del gobierno en ese momento. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de incidir para que se realicen y también poder anexar otras obras en el departamento. Por ejemplo la ruta 7 en el departamento de Canelones y va tener un bypass con la ciudad de Tala. Algunas de esas tierras que se apropien para hacer esa ruta también de destinen para realizar vivienda. Ese es el trabajo que estamos coordinando y queremos llevar adelante. La noticia de que ya nos reunamos era una noticia en sí y entendemos que por parte del Frente Amplio se intentó desvirtuar esa reunión adjudicándonos motivos electorales cuando hay problemas mucho más importante y que debemos trabajar en estos tiempos.

Coalición

A mí me hubiese gustado que el medio de prensa que lo titulo de esa manera y me adjudicaba a mí por lo menos tuviera mi postura de lo que se pensaba. En cuanto a CA se habló con el partido y se manifestó las intenciones de la reunión y CA participó la reunión donde estuvieron todos los partidos. Se invitaron a todos los legisladores de todos los partidos. Fue un comienzo y que generó ruido, pero creo que el foco debemos ponerlo en el trabajo que tenemos que realizar. Surgirán temas más importantes, como el tema de las viviendas en el departamento. Saldrá una política activa en esta rendición de cuentas que se trabajará en los asentamientos, las políticas de vivienda son bien importantes y vamos a poner foco. Somos partidos distintos que cada uno marcará su impronta en el trabajo, pero debemos tener una mínima coordinación de los temas más importantes por el bien del departamento y de lo que reclama la gente.

Elecciones

Eso se dará con el tiempo. Hemos vivido unas experiencias electorales, la última no hace un año, cada partido compareció como partido en sí. Particularmente como partido Nacional teníamos nueve ediles departamentales ahora tenemos 10, mantuvimos el mismo número de alcaldes, electoralmente mal no nos fue. El fruto del trabajo coordinado durante este tiempo con el gobierno nacional, cuando se manifiesta desde el gobierno nacional, de mantener el gobierno para las próximas elecciones de mantener la coalición, creo que será una alternativa en el departamento de Canelones. A veces se pone solo foco en el resultado final, pero creo que el camino lo hará. Lo importante es el trabajo que se deberá hacer durante el camino hacia las próximas elecciones. El intendente en su momento manifestó que estaba abocado a la tarea departamental y que no iba a tener tiempo para juntar firmas contra los 135 artículos de la LUC y al poco tiempo lo vimos juntando firmas contra la LUC. Nosotros acá seriamente lo que planteamos es un ámbito de coordinación y aterrizar las políticas nacionales dentro del departamento. Es un ida y vuelta. No es una cosa contra la otra. Le vamos a plantear al intendente porque todas tendrán incidencia ya que se harán en el territorio. Nosotros que a partir de ahora tenemos y participamos del gobierno nacional, lo que tenemos es mayor incidencia en esos organismos para incidir en las obras para que estén constantemente en la agenda. Antes como posición solo podíamos plantearla en una exposición escrita y quedaba en esa intención. Ahora podemos avanzar aún más coordinando. Los grandes temas del departamento el dialogo con el intendente está no estamos para poner el palo en la rueda. Sobre el préstamo de 20 años por 80 millones de dólares para realizar obras, estamos abiertos y conversando con la intendencia. No hace un año que venimos de las elecciones departamentales, fui candidato por el Partido Nacional y recuerdo que el intendente que salía decir de que tenía un superávit de 180 millones de pesos, parece que se terminó rápido y ahora tiene que salir a pedir 80 millones de dólares pagaderos en 20 años para realizar obras. Dentro de ese préstamos lo que le estamos pidiendo que lo primero que tiene que hacer la administración que si vamos a endeudar las administraciones futuras de por lo menos dar una buena señal de administración. Demos un aumento de cargo de confianzas. Se venía de votar un fideicomiso en 2016, ya van 300 millones de dólares en el cuales aparecían que se iban a realizar algunas obras y en el 19 de junio en la propia de Sauce que se pretendían hacer desde el 2016 y nunca se llevó adelante, recién se está realizando esa obra. Las señales de la administración siempre estamos en el dialogo permanente de los problemas de la gente en el departamento de Canelones. Cambiar muchas cosas si se pretende que se vote. Primero lo que refiere al departamento y como está planteado el fidecomiso por la intendencia de Canelones. Se plantea en 14 hojas, 80 millones dólares con un conjunto de buenas intenciones de lo que se quiere hacer. Ahora quieren poner la comisión de seguimiento cuando los antecedentes no son mejores. Tiene juicio que perdió con funcionarios con sentencia definitiva. No solo que tienen que pagar sino que están pagando intereses por días por no pagar esa sentencia definitiva a los funcionarios municipales. Por qué es una herramienta útil el fidecomiso para el Frente Amplio en Canelones y no es una herramienta útil para el Frente Amplio el fideicomiso en Rocha y Río Negro. Entendemos que no es coherente con lo que se pide en el departamento en Canelones con lo que se está accionando en el resto del país.

Nuevos cargos

Estamos en el estudio del presupuesto quinquenal, se está estudiando, nosotros claramente hemos vistos nuevos cargos y nuevas designaciones de gente que no estaba incorporada en el gobierno departamental. Esos cargos que conocemos puntualmente no vemos que tengan una tarea indispensable para funcionar el departamento. Han aumentado, la cifra exacta no la tenemos, la estamos estudiando y la estaremos pasando en breve. Hemos estados conversando con integrantes que están trabajando en Montevideo como Laura Raffo y la idea es pensar el presupuesto en clave de zona metropolitana y creemos que es bueno trabajarlo en esa zona. En el 2016 dijeron lo mismo para un fideicomiso, se formó esta comisión de seguimiento y se reunieron dos veces. El antecedente no es el mejor. La intención puede ser buena, pero el antecedente de la misma administración no es bueno. Si hay voluntad de que la oposición, te hablo como representante de la lista 400, creo que tiene que cambiar algunas condiciones de cómo fue presentando el préstamo. Endeudarse con un conjunto de buenas intenciones de lo que se piensa hacer y decir que no podemos hacer obras porque si nos votan ese préstamo no fue lo que dijeron en campaña electoral. El casi 50 % lo que se recauda por patente de rodados quedan comprometidos simplemente para el pago y repago de estos préstamos, dejamos con poco margen de maniobra, no solo de esta administración de las futuras administraciones.

Relacion con Cabildo Abierto