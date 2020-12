Ana Verlengo: "Se puede complicar y nosotros los médicos somos recursos finitos"

La presidenta de la Unión Médica de Maldonado conversó sobre las actuales complicaciones de la pandemia en el país, las medidas a tomar para el verano y el diálogo con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Aumento de casos en el país

Hemos estado con una gran preocupación de cara a la temporada de turismo de diciembre, enero y febrero. Hemos hecho una campaña de sensibilización hacia la población de Maldonado. Nuestra población vive del turismo y necesitamos apoyarlos para que tengan esa oportunidad de trabajar. Necesitamos adelantarnos a los hechos y alertarle a la población de extremar los cuidados y cómo actuar de forma personal hacia la pandemia. Estamos alertando a la población porque eventualmente se puede complicar y porque nosotros los médicos somos recursos finitos y si nosotros nos empezamos a enfermar, no vamos a poder atenderlos. Nosotros somos parte de la población y nos enfermamos. Ahí es donde colapsa el sistema.

Medidas

Este todo dictado desde los órganos rectores. Nosotros hacemos lo que el ministro nos dice que tenemos que hacer. Es a donde miramos cuando decimos que tenemos que tomar medidas. Quizá es momento de empezar a cuidarnos y no exponerlos tanto a la población y empezar a hacer telemedicinas. Estamos preparados y tenemos camas. Eventualmente se pueden desplegar más camas con ventiladores. Eso está previsto., pero si hay un desborde, los recursos son finitos. No queremos empezar a derivar gente hacia otros CTI o en un caso extremos de tener que elegir. No queremos llegar al ventilador. A Punta del Este la tenemos que cuidar, igual que el turismo y el trabajo de la gente. Es el último esfuerzo que estamos pidiendo. Hay diferentes sanatorios que van a tomar diferentes medidas. Algunos atenderán en el propio lugar en donde se enferman y otros se derivarán.