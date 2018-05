Andrade y el 1º de mayo: “Los autoconvocados instalaron la idea de que todo anda mal en Uruguay, pero nosotros creemos que no es así”

El PIT-CNT definió para el acto central por el Día de los Trabajadores una plataforma que incluye reclamos de incremento de salarios, mejores condiciones de negociación para los Consejos de Salarios, pero se suman otros temas que marcan la diferencia con años anteriores.

La central sindical pone sobre la mesa la inseguridad y la violencia, por la muerte de trabajadores producto de rapiñas y por los femicidios.

Abordamos el tema junto a Óscar Andrade, secretario de organización del PIT-CNT y secretario general del Sunca.

Es un 1º de mayo especial por varias cosas. Primero porque estamos en el medio de la ronda de negociación más grande la de historia del país. Coincide esto con el intento de algunos de cuestionar las relaciones laborales ante la OIT. Y un debate sobre la distribución de la riqueza: después de la movilización en Durazno de los autoconvocados quedó instalada la idea de que todo anda mal en Uruguay; nosotros no creemos que todo ande mal.

¿Cómo es que todo anda mal si el PBI crece, si la recaudación sobre la rente empresarial también crece? Desde el 2004 al 2014, el país creció; y desde 2014 hasta acá, el país viene mal: ese es el relato que construyeron.

La renta empresarial no ha parado de crecer en Uruguay. No se puede generalizar que todos estamos mal. Hay sectores de actividad que tienen margen de rentas como para ofrecer mejores salarios que los que ofrecen; no todos, claro, pero hay varios que sí.

La violencia es otro tema que nos preocupa. No es un problema que se resuelva con más drones, más agentes en las calles o mayor represión. Abordamos el tema de la violencia implica mucho más que el combate a la delincuencia.

Nosotros, por ejemplo, tenemos cerca de 3.000 niños que en los barrios más pobres tienen alguna actividad cultural-artística para hacer.

Cada vez está más incorporado que la ostentación y el tener cosas te hacen más feliz.

Hay un crecimiento económico importante en sectores que no son los que más generan empleo. En la Rendición de Cuentas podría haber una respuesta, en ese sentido, con un impacto de obra pública. El Gobierno comete un error cuando dice de ante mano que no toca ningún impuesto más. Si hay compromisos asumidos y un déficit, se queda con poco margen si no se ponen más impuestos.

Está bravo decir que nosotros hacemos lo que el Gobierno nos dice. Nosotros no estamos atados a nadie.