Andrea Malvasio: "Estamos preparados para el turista que venga a Salto sepa que estamos seguros"

La directora de turismo del departamento de Salto conversó sobre la situación actual de las zonas termales en tiempo de pandemia, el turismo interno y las ofertas varias que brinda la ciudad salteña.

Primeros días de verano en Salto

Los establecimientos privados vienen con una buena ocupación. Tienen los protocolos de los hoteles. Está con promociones, los niños no pagan y eso acercó a la gente. Se espera enero con mucha gente. Enero es el mes que viene más gente. Hacen días espectaculares y poder disfrutar del agua termal. Bajamos la temperatura del agua pero mantuvimos la calidad del agua termal.

Decisiones tomadas por el intendente Andrés Lima

El lugar de encuentro por la noche, por la juventud. Se busca que no se genere las aglomeraciones. El río está habilitado. Las playas del río están en óptimas condiciones. Hay guardavidas. En Salto tenemos muchos espacios al aire libre, como el Parque del Lago. Las medidas fueron para no aglomerar personas en ciertos horarios nocturnos y que no se generen disturbios.