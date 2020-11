Andrés Albin sobre la reconversión del laboratorio ATGen: "El covid para nosotros arrancó en enero"

El Director Científico del centro habló sobre los nuevos desafíos a los que se enfrentaron con la llegada de la pandemia.

Una de las nuevas postales que ha dejado la pandemia es la fila de vehículos en el Parque Tecnológico del LATU esperando para realizarse el auto test de diagnóstico de covid-19, en menos de cinco minutos. El aumento de los casos en las últimas semanas provocó esperas de hasta media hora para ser atendidos. La empresa que está a cargo de estos estudios es ATGen, la firma produce los test y los procesa, está en el mercado desde el 2001, pero a raíz de la pandemia se reinventó y hoy es una de las protagonistas en la respuesta uruguaya al coronavirus.

Desafíos del laboratorio

Los grandes desafíos han sido los cambios de ritmo. Adaptarse de un día para otro o dos tres días a veces complica. Ha pasado que se dan dado colas largas y obviamente lo estamos corrigiendo para dar un servicio adecuado y que la gente no esté más de 15 minutos. En nuestro caso depende porque somos un laboratorio back up de otros en muchos casos o vamos a Melo, por ejemplo, a dar una mano puntual o si el sistema se satura. En promedio puede ser unos 1000 test por día.

Reconversión

El covid para nosotros arrancó en enero. Los primero registros que tenemos es que en enero las reuniones de desarrollo empezaron a hablar de coronavirus y cómo estudiarlo. No era una pandemia en ese momento sino que un virus que recién estaba apareciendo y ya ahí nos pusimos a trabajar. Tomamos una discusión fuerte que no llegamos a un acuerdo y nos preparamos, compramos insumos y pusimos a prueba la metodología.

Nos hemos preparado para muchas pandemias. En las otras por suerte no fue ni parecido a esto. Como cualquier empresa o el mismo Ministerio que está estudiando los riesgos que hay. No dejamos de ser una pyme y no contamos con los recursos que puede contar una empresa grande. Como en otros tomamos la decisión de estar adelante. Del 13 de marzo en adelante fue un delirio. Fue una cosa tan global que a nivel mundial fue difícil conseguir las cosas vinculadas al covid. No hubo un descanso realmente. Solo estuvimos más tranquilos los días que no hubo casos allá en junio.

Los insumos se han ido mejorando y estamos acostumbrados. Si bien hay disponibilidad, nosotros fabricamos también. Si te cambian el ritmo y duplicamos la cantidad de análisis, ya no teníamos para dar abasto. Siempre hay una tensión importante. Nadie sabe cuánto va a subir, por lo que es permanente. Tampoco sabemos cuánto va a durar. Es un juego medio peligroso, pero hasta ahora lo venimos llevando bastante bien y con plan A, B, C, D. A veces cuando hay problemas de abastecimiento compramos cosas tres veces. Con los equipos hemos querido comprar y capaz demoran tres meses.

Ategen es como un respaldo en general. No tenemos usuarios nuestros propiamente. Pienso que se puede. Hay que ver si se genera realmente la necesidad de hacer más de 5000 tests. El otro día todos los laboratorios estaban convencidos de que podían duplicar la capacidad. Hay que responder rápido. El problema es que hay que mandar todo lo que abastece al testeo desde el software, el hisopado y todo lo que se pueda imaginar.