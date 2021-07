Andrés Lima: "En unos meses no descartamos que solicitemos las dos dosis" para asistir a eventos sociales

La intendencia de Salto habilitó el retorno a la actividad en pubs en la ciudad y se solicitará a los asistentes la primera dosis de la vacuna contra covid-19 por parte de los asistentes. "Es un espacio que surge en el interior pero con proyección nacional. Funciona con autonomía y descentralización. Es un enorme desafío que tenemos en este momento", dijo sobre su adhesión al sector Liga Federal dentro del FA.

Medida para el retorno de la actividad en los pubs

Hemos dado un primer paso que es un acuerdo. Lo que hemos acordado es la instrumentación de un aforo de un 30 % de la capacidad real de cada uno de estos lugares. Hemos acordado un horario máximo de las dos de la mañana y hemos acordado la adquisición por parte de los propietarios de los pubs de controladores de CEO2 para monitorear la calidad del aire para evitar el riesgo de contagio. A esto le hemos agregado como exigencia dispuesta como un acuerdo la exigencia de exhibir haber sido vacunado con primera dosis. El objetivo de la medida es tratar de resguardar la realidad sanitaria y tratar de que no aparezcan más casos. A lo que ha sumado el gobierno nacional, le hemos sumado estas medidas desde lo departamental. Lo más importante es que lo hicimos desde un acuerdo. Esta semana tenemos una reunión con el sector de eventos para plantearle lo mismo que hicimos con los pubs. Venimos tratando de acordar y en base a la responsabilidad que tienen los propios empresarios y el sector es que hace este tipo de entendimientos. Lo que menos se quiere es retroceder y que surjan eventos nuevos, sino todo lo contrario, poder trabajar tranquilo.

En primera dosis tenemos más del 60 % de la población y en segunda dosis un 40 %, por eso esta medida. En unos meses no descartamos que en lugar de solicitar una sola dosis, solicitemos las dos. Si exigimos la segunda dosis ahora estaríamos privando de poder participar de este tipo de actividades y los empresarios también nos hacían ver este punto de vista. Hoy es lo que podemos plantear, pero cuando el proceso continúe avanzando, seguramente las condicionales y las exigencias serán otras. Ahora el exigir la primera dosis se debe a esa característica y es una medida que va a contribuir y va a brindar seguridad.

Somos consciente de que no es obligatorio y por eso hemos planteado que esto solo puede implementarse en la medida que haya acuerdo. La clave es el acuerdo y el entendimiento. Producto de sentarnos a conversar desde la intendencia. Cuidamos la situación sanitaria y también la actividad tomando seguridades. Hubo receptividad de parte del empresario. No es obligatoria, pero en la medida en que hay acuerdo en las partes interesadas, es posible plantearlo. Hoy podemos hacerlo con los pubs y empezó a implementarse desde la jornada de ayer.

Hablamos de más de un centenar de puesto de trabajo. La actividad vinculada con espectáculos, fiestas eventos, whiskerías en Salto significa mucho y hay centenares de trabajadores vinculados a estas actividades y por esto se quiere ser cuidado también en un contexto difícil. Este tipo de medidas apuntan a dar garantía y seguridad a las personas. Por sobre todas las cosas, es mantener esta situación sanitaria y no generar ningún tipo de retroceso. Más allá del aforo, se realizan en espacios cerrados con un vínculo de cercanía que no sé si es suficiente para generar casos nuevos, pero si podemos tomar medidas para evitar contagios, se puede hacer. Corresponde una forma de promoción para incluir aquellos que aún no se han vacunado y nosotros desde el gobierno departamental es el mensaje que estamos dando permanentemente.