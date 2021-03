Andrés Lima: "Es claro que no ha habido una buena administración" en la empresa Caputto

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recibirá hoy al intendente de Salto, Andrés Lima, y al titular de la empresa citrícola Caputto para hablar sobre la situación financiera de la compañía.

El síndico de la firma, que está intervenida judicialmente, advirtió que no puede empezar la zafra y hay 3.500 trabajadores que se quedarían sin empleo. La idea de los salteños es conseguir un fideicomiso con las mismas flexibilidades que le dieron a la intendencia para revertir esta situación.

Situación de la empresa

Tuvimos un contacto con Fernando Cabrera y en esa instancia nos hacía saber la postura del interventor para darle seguridad a la zafra del 2021. En el momento de mayor ocupación genera más de 3000 puestos de trabajo y necesita un fideicomiso. Ya hubo uno y en el 2019 también el Parlamento votó uno. A partir de ese planteo del interventor nos pusimos en contacto con el sindicato y nos vamos a reunir con el gobierno nacional para saber si es necesario u fideicomiso para que la zafra pueda continuar. Es una actividad productiva que genera mucha mano de obra y en 2021 no podemos correr ningún tipo de riesgo. Estamos a la espera de que la zafra pueda comenzar en 2021. Esperamos poder llevarlo adelante para poder llevar los insumos. En mayo de 2020 el PJ dispuso el inicio de la quiebra y ha transcurrido casi un año. En aquel momento se dispuso un recurso de inconstitucionalidad y eso lleva un proceso muy lento con la zafra 2021 para resolver qué va a pasar. No es lo mejor que cada año cuando está por comenzar la zafra tengamos que pensar en un fideicomiso, por más de que el fideicomiso se pague. Es claro que no ha habido una buena administración. Más cuando vemos que en la misma región hay empresas que generan planes y funcionan. Estamos convencidos que falta una mejor administración de los recursos y de lo que es la empresa. Tenemos que buscar soluciones. Pretendemos mantener la empresa que genera mucho empleo. El sector tiene rentabilidad y hay una empresa peruana que se instaló en el departamento y dijo que iba a aumentar la superficie de plantación. El sector citrícola ha iniciado un proceso de reconversión. Vemos que es un sector con rentabilidad y tenemos un caso puntual de una empresa que a su vez es la que genera más empleo y más mano de obra, por lo que tenemos que buscar una solución en lo inmediato y darle la mano a la zafra 2021. El interventor nos planteó que el fideicomiso sería del mismo momento del año pasado actualizado por IPC y estaríamos rondando los 140 millones de pesos. Eso es por las personas que hoy están manejando la empresa desde adentro. Es la empresa uruguaya que más exporta cítricos.