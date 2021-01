Andrés Lima: "Nos comunicaron que están trabajando en el tema, pero que no tenían fecha del momento"

El intendente de Salto conversó sobre la situación actual del departamento ante la pandemia, la reunión entre los intendentes y el presidente Lacalle Pou, la negociación sobre la vacuna y el caso de la fiesta clandestina en el hotel de Arapey. También habló sobre su rol dentro del Frente Amplio.

Pandemia en Salto

Congreso de Intendentes y Lacalle Pou

Salto

En general la población está acatando. Las dificultades mayores son las fiestas clandestinas. Alguno a veces no entiende actitudes como estas porque a la larga estas fiesta toman estado público. Si se hubiesen cumplido los protocolos se evitaban los cinco días de clausura y el pago de 70 UR. Lo que le pedimos a la población es que se comunique con los comité de emergencia de su lugar porque hay soluciones y hay medidas.

Ese tipo de eventos es imposible de tener un control permanente si no hay una presencia fuerte del Comité Departamental de Emergencia. Hubo una disculpa por parte de la gerencia del hotel en el cual sacaron un comunicado. Es incompresible igual en ese tipo de lugares que se trabaja con muchísimo público. No es bueno porque nosotros estamos aportando mucho al turismo termal y seguro. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso positivo y que esto espero que no tire abajo todo el trabajo realizado. Entendemos que es fuerte y dura para el hotel, pero es para dar señales claras ya que nos estamos jugando mucho desde lo sanitario y desde el turismo.

No fueron más de cinco días de clausura porque no queremos trasladar que el mayor perjudicado sea el turista, centenares de uruguayos que planificaros sus vacaciones. Le damos la posibilidad al hotel, no pensando en ellos, sino pensando en los turistas, que no tienen ninguna responsabilidad y queremos contemplarlos. Son días para reagendar y que el juicio lo pague el hotel.