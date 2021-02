Andrés Ojeda: "Hay tres policías que decidieron dejarse pegar para evitar un mal mayor"

El abogado del Sindicato Policial se refirió a los hechos ocurridos en la jornada del sábado en el que un grupo de policías fue atacado por varias personas en el balneario Costa Azul.

Llegada a la justicia del caso

Siempre somos pro video y nos consta que el ministerio también. Hay una serie de aleatorios. Hay voluntad de incorporar videos. Nosotros pedimos que también ellos mismos filmen con sus teléfonos. Los policías tienen que tener el beneficio de la duda como todo el resto. En el caso del municipal, si no hubiera estado ese video, hoy estábamos con un policía formalizado.

Todo el domingo estuvieron fugados y se entregaron cuando el tema ya quemaba. Creo que la fiscalía si hay algún tipo de acuerdo nos va a consultar. Siempre los casos que tienen video son particularmente estridentes. Si este video no estaba, ¿qué estábamos discutiendo? Seguramente se estaría cuestionando su violencia. Más allá de cuestiones de brutalidad policial, en el fondo hay un funcionario que va a cobrar menos. A veces leo discusiones políticas que están despegadas de la realidad del policía que vive todos los días. Hay grados de violencia que a veces lo podemos controlar. No se pegó para escaparse, era una forma más ensañada.

Vamos con la imputación de los delitos más evidentes. Toda la resolución del caso de hoy no toca ni un artículo de la LUC. Hay algunos delitos que subsanen otros. Podrá haber otros, pero cuando tenemos una serie de delitos, hay que ver concurrencias.

Nos pareció importante. El que pide responsabilidad es el fiscal. Nosotros no tenemos opiniones y no es una presencia de espectador.

Preparación de los policías

Eran tres policías que estaban patrullando en la costa. Les pidieron que se identifiquen y las personas se desacatan. Los reducen y de la oscuridad empiezan a salir otras personas que no estaban en escena. Nadie saca un arma de reglamento. Los policías aceptan piñas y patadas en la cara priorizando un bien mayor. El arma de fuego es el último recurso para salvar su vida.

Esto no es un duelo. No siempre que la policía está en el piso es porque está mal preparada, puede ser que lo lastimen. Frente a una pelea con varias personas, puede haber un resultado adverso. Hay tres policías que decidieron dejarse pegar para evitar un mal mayor y sin saber que los estaban filmando. Hubiera sido terrible tener que lamentar un fallecimiento o lastimadura graves. Mejor que no hubieran sacado el arma, pero si lo sacaban creo que estaban legitimados.

La Justicia no está para dar mensajes. Está para aplicar derecho. La prisión depende de cuánto pida. No puede haber prisión alternativa.

En marzo de 2020 arrancaron los cuestionamientos furiosos contra la policía. Hubo mucha manija anti policía y relato anti policía. Cerramos el 2020 sin un solo procesamiento. No digo que no exista ni que no haya casos, pero en el caso de que haya, este sindicato sería el primero en cuestionarlo.