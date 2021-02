Andrés Pizzorno: "En EE.UU 29 millones de personas se vacunaron con Pfizer y Moderna y ninguna murió"

El doctor en microbiología radicado en Francia conversó sobre la situación del país que se encuentra en un proceso lento de plan de vacunación y de las campañas de vacunación del país europeo. También habló de las demandas de las vacunas y las cepas de Brasil, Sudáfrica y Reino Unido.

Efectividad de las vacunas

Campaña

Francia históricamente fue escéptico. Hay una cultura de vacunas muy fuertes, pero a la vez hay una resistencia que parece como una imposición como el confinamiento. Alrededor del 50 % de la población no quería vacunarse. Es preocupante. Lo que pasó en Francia fue que a medida que la epidemia creció al final todos tuvieron alguien de su entorno que se infectó o que estuvo en cuidados intensivos o que murió y eso cambió. Estamos alrededor del 20% ahora.

No solo en Francia, sobre todo en Uruguay, hay mucha gente que no quiere vacunarse, pero son dudas que son atendibles. Estamos bombardeados de información y no sabemos para dónde ir, por eso hay que separar. Los anti vacunas por decir rápido, son responsables más de 200.000 muertes por sarampión. Es una enfermedad que necesita altas tazas de vacunación. Son grupos muy difícil de tratar por ser radicales. Después está la gente común que tiene dudas completamente atendibles es a esa gente con la que hay trabajar con mucha pedagogía para poder aclarar dudas.