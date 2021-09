Andújar dijo que solicitar la renuncia de Heber "es el acorralamiento de no saber qué responder, qué decir y cómo colaborar"

El diputado por el Partido Nacional habló sobre la interpelación a Luis Alberto Heber y del apoyo del oficialismo al ministro del Interior. También conversó sobre la situación del sistema penitenciario uruguayo, los proyectos del gobierno para construir nuevas cárceles, la aplicación de penas alternativas en Uruguay y el aumento de la población carcelaria en el país. Por otra parte, Andújar explicó sobre la relación entre el combate al delito y la población carcelaria.

Interpelación a Luis Alberto Heber

Con una sensación muy buena. La interpelación podemos decir que tuvo dos temas, el primero fue el propósito de la convocatoria, nosotros lo resumimos como hecho anecdótico porque se trataba de la fuga de un recluso que fue capturado, no entendíamos que ese motivo ameritaba que el ministro del Interior compareciera en el Parlamento para ser interpelado. Las herramientas legislativas están para usarse y la oposición tiene todo el derecho de usarlas como ellos entiendan que es necesario. Anecdótico desde todo punto de vista porque es interpelar a los buenos resultados, nosotros lo tenemos que tomar desde ese lugar. Lo otro es hablar de algo que nos preocupa y nos ocupa de cómo se encuentra el sistema carcelario y en qué condiciones está. Desde ahí la altura del interpelante y del interpelado en cuanto a el ida y vuelta de preguntas y respuestas fue muy interesante, y muy contundente por parte del gobierno en poder responder y entender que tenemos un punto de partida que no nos podemos olvidar que por algo la situación está como está, tiene causas y las causas están en un fracaso del gobierno anterior, después de 15 años de no haber poder evolucionado desde ningún punto de vista en cómo llevar adelante un sistema de recuperación y rehabilitación de los reclusos en este país, y en cómo manejar los recursos materiales. Una cosa es la población carcelaria y otra es el hacinamiento carcelario, son dos cosas distintas.

El Ministerio del Interior en el periodo anterior de gobierno en los últimos 15 años cuatriplicó su presupuesto, tuvo más plata y más recursos que nadie, se incrementó en 800 millones de dólares del 2005 al 2020, es un récord histórico. Ningún ministerio ha tenido los incrementos que tuvo el Ministerio del Interior y no dedicó recursos para mejorar esto de lo cual hoy se quejan y entienden que tenemos que mejorar de vuelta.

Solicitud de renuncia del ministro por parte de la oposición

Solicitar la renuncia es el acorralamiento de no saber qué responder, no saber qué decir y de no saber cómo colaborar porque si de algo fue contundente el ministro fue en reconocer la situación, pero reconocer la situación no es rendirse ante ella y no es resignante por más desagradable que sea. La oposición ayer no aceptó y no recogió el guante de que colectivamente esto se tiene que solucionar. Y cuando uno se siente acorralado de no tener propuesta y simplemente tener protestas ante un sistema, no queda otra que decir que es mi última carta que puedo jugar para quedar bien con mi propia barra porque es un canto a la tribuna. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio ayer. Pedir la renuncia porque se fugó un preso y luego fue recapturado, yo creo que tiene algo de comicidad.

El pedido de renuncia si es por el sistema carcelario, la causa y los cómplices de que el sistema carcelario esté como está es el Frente Amplio. No tiene otro nombre. Después de gobernar 15 años tengo que entender y hacer valoraciones desde un punto de vista y tengo que partir de algo. Si a mí me dicen que el sistema carcelario está mal, que un preso que está privado de libertad y que a su vez estuvo privado de libertad dentro de una cárcel y tuvo síntomas de denustrición, vamos para atrás y veamos que pasó.

A este país vino la ONU e hizo un informe contundente y desagradable para nuestro país, nos trató de que éramos un gobierno y sociedad que torturaba a las personas que estaban en reclusión y que estaban lejos de rehabilitarse. Uno puede estar mal, pero tiene que ver de por qué está mal, sobre todo después de 15 meses de gobierno.

Siempre hay que mirar para adelante y eso fue lo que pidió el ministro ayer. Él no quiso dar casos del pasado proponiendo mirar siempre al futuro porque tampoco podemos estribarnos de esos problemas, sí tenemos que hacer saber que son las causas y tampoco podemos justificar una causa de esas y nos tenemos que hacernos cargos, si esas cosas pasan en nuestro gobierno nos tenemos que hacer cargo. Hay que hacerse cargo, reconocer y no resignarse a que esas cosas se tienen que solucionar.

Es admisible decirlo de un gobierno que recién empieza. Nosotros no tenemos que buscar la refundación de todo esto, sino la solución. En el sistema carcelario la pandemia, en el mundo los sistemas carcelarios fueron los que implosionaron en todos los países, y en nuestro país no sucedió, porque se trabajó, no porque haya sido un milagro. Es un logro del gobierno y de un trabajo que se hizo a conciencia. Un trabajo con las personas que ayudan en la rehabilitación. No hay que ver todo lo oscuro por todas las cosas que tocan los derechos humanos, pero hay que hacerse cargo.

Hay una malinterpretación, ahí tenemos que partir de la honestidad intelectual, el ministro no es un experto en sistema carcelario. No nos vengan a jugar una mosqueta de que hubo políticos que tuvieron al mando y que eran expertos en sistemas carcelario. Nosotros dijimos de mejorar la seguridad y lo estamos haciendo. Mejorar la seguridad en este país implica aumentar la población carcelario. El ministro ha anunciado la construcción de nuevas cárceles, hay un trabajo de conciencia, pero no nos podemos resignar a cuidar nuestra seguridad por mejorar las cárceles.

El comisionado carcelario ha hecho un gran trabajo y lo respaldamos, pero eso no implica coincidir en todo. Una cosa es el hacinamiento y otra cosa es la población carcelario. El hacinamiento se soluciona con recursos. Hay proyectos de participación privada para este tipo de cosas que se está trabajando. El Frente Amplio pone en que no pasa por la rendición de cuentas no se puede tocar más, eso es una equivocación. Todos los días estamos tratando de generar nuevos recursos para las políticas públicas.

Módulos

Lo más complicado es la cárcel de Canelones, que tiene un grave problema desde lo más triste que tenemos en el sistema carcelario que es el módulo 2. La ONU hace seis años nos pidió cerrar el Penal de Libertad y no se cerró. La justicia en este país no tiene ninguna denuncia del Ministerio del Interior durante los últimos años sobre algún maltrato.

Se ha ocultado el maltrato y los síntomas de torturas. El habeas corpus que generó Petit para atender a 7 desnutridos, uno con maltrato físico y abuso sexual, lo hizo el comisionado carcelario. La Justicia amparó al comisionado carcelario para poder atender. Nadie se hizo cargo en esa situación, es muy triste el sistema cómo funciona. Nosotros tenemos que mejorarlo, tenemos la obligación, tenemos que hacernos cargo por lo mejorar. Necesitamos recursos y tiempo. Los recursos se están buscando, creemos que la participación privada es un sistema interesante que ha funcionado en el mundo, el sistema Texas es un sistema de participación público-privado cpon sistema de alojamiento y una nueva clasificación del sistema carcelario, que eso es parte de las cosas que no se vienen haciendo bien.

En el 2010 después del trágico incendio de la cárcel de Rocha, fallecieron 12 reclusos por diligencia de carácter humana. Ahí se votó enseguida lo que era la emergencia carcelaria. La excusas que no se llenaron las vacantes es porque la gente no quiere trabajar de esto. Hay que especializar y entender que esto tiene que tener una formación profesional que lleva su tiempo. No es un trabajo indigno, lo que tienen que tener es respaldo.

Aumento de la población carcelaria

Nuestro punto de partida es que tuvimos un ministro que fue totalmente exitoso, que lamentablemente falleció e ingresó otro ministro. Se hizo un propuesto quinquenal, un presupuesto que fue bastante austero por la realidad que vivió el país, que le tocó a todos parejo, así como le tocó al sistema carcelario, a la educación, a la salud, hasta a los funcionarios públicos han tenido que resignar pérdida salarial circunstancial por la situación del país, y nadie se escapa de esa situación. Lo que podemos criticar es que si nadie está trabajando en el tema y yo creo que eso no se puede aceptar. Ayer en la cámara de representantes se dijo que este gobierno no está trabajando. Este gobierno está trabajando en el tema.

Comisionado Parlamentario

Es muy noble la función del comisionado y se ha preocupado mucho. Las reglas Mandela y las reglas Bangkok son muy difíciles aplicar las reglas Mandela en el Uruguay, es la panacera del sistema carcelario, que un recluso tenga su propia celda, que sea individual, que tenga su higienización, es muy difícil, pero tenemos que apuntarlo y tenerla como objetivo. El mundo nos demanda a que nos ajustemos de cómo funciona el mundo con este sistema. Uruguay aún está lejos, estoy de acuerdo con el ministro, tenemos un sistema carcelario penosos, desagradable que lo tenemos que mejorar. Reconocer no es resignarse.

Distribución de recursos

La custodias de mujeres que tenían denuncias para que sean custodiadas y eso requería recursos humanos porque se tenían que abocar a eso y a esa actividad. Se está la reprofesionalización y la readecuación, por eso estamos pidiendo un Ministerio de Justicia. El ministro ha sido muy claro en eso, implementar un Ministerio de Justicia podría ir solucionando e ir poder dotando de un buen plan, buen objetivo a futuro de cómo se tienen que manejar estas cosas. Estamos convencidos que todo va ser mejor si se le puede sacar la competencia de las cárceles al Ministerio del Interior. No hay que rehusarse de ir en busca de ese proceso. No nos podemos resignar a combatir el delito y eso fue lo que me quedó de la interpelación de ayer. Vi a una oposición solicitando a que nos reasignemos a combatir la delincuencia para que no haya más presos en las cárceles y fue reiterado, el ministro tuvo que contestar en reiteradas oportunidades que nunca iba a reasignarse a combatir el delito. En algunos aspectos el Frente Amplio estuvo planteando eso. Sistemáticamente se habló del incremento de los presos, el incremento de la población carcelaria está relacionado directamente proporcional con los resultados de la lucha contra la delincuencia. Nos avalan los números, se bajaron los delitos, las rapiñas, los hurtos, la violencia doméstica, el abigeato, son números, son datos y eso cuando se procesa tiene que haber un incremento de la población carcelaria.

El plan de Larrañaga era un muy proceso muy bien pensado, pero mucho más lento. Acá hay un mojón de lo que fue la interpelación ayer, la LUC. La LUC fue la gran responsable de la baja de delitos, no fue la pandemia. La población carcelaria incrementó de golpe en 2017 reclusos es un gran resultados, si hay problemas físicos para alojarlos, yo quiero combatir la delincuencia.

Las mejores medidas de solución a mediano y largo plazo, no hay que ir solo en busca del alojamiento sino de la rehabilitación.

Se puede entender que los tiempos no han sido acompasados y el tiempo con el que se ha aumentado la capacidad en el aumento de la población. La plaza es el problema que hay, pero los trabajos de rehabilitación es una actividad paralela. No puede haber una buena política de rehabilitación si las condiciones no ameritan. Ayer se reclamó a que no se pueden poner presas a mujeres que trafiquen droga porque están a cargo de hijos.

Tenemos que respaldar a la coalición, la delincuencia es la delincuencia y hay que combatirlo en todo sentido.