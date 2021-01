Aníbal Pereyra: "Hay que interpretar en qué fallamos y generar herramientas para más oportunidades"

El exintendente de Rocha conversó sobre la reunión entre exintendentes en Punta Rubia y su visión sobre las derrotas en el interior del país. También comentó sobre la estrategia electoral del gobierno actual del departamento.

Reunión de exintendentes

Esta instancia hace mucho que la veníamos conversando inclusive con exintendentes que tuvieron la responsabilidad de gobernar sus respectivos departamentos en la primera etapa donde el Frente Amplio masivamente en las intendencias a partir del 2005.Hasta el 2005 el frente solamente gobernaba en Montevideo y a partir de allí se fueron dando diferentes responsabilidades. La necesidad de poder tener un ámbito donde haya un síntesis o intercambio por sobre toda las cosas una herramienta de experiencias, visualizar errores, construir fortalezas. Durante todo este quinquenio siempre teníamos instancias relacionadas con la cuestión del momento, de la gestión, esto va un poco más amplio, de aprender y entender cuestiones. En febrero tengamos otra instancia como esta en donde lo hagamos en otro punto del país para acortar distancias.

Esta instancia la venimos planteando necesaria y que se mantuviera. Por razones de convocatorias de congreso de intendentes que nos hacía estas unas horas antes y poder conversar cosas afuera del congreso, pero no con el tiempo necesario. Por eso planteamos también tener otras instancias a futuro.

La idea es no forzar situaciones sino que se mantengan con esa premisa. No es sustituir nada las instancias orgánicas que tiene el FA, sino para visualizar una síntesis de las experiencias porque sino tenemos miradas parciales en cuanto a un territorio, por ejemplo. Interpretar con más fuerza la agenda que tiene un territorio basto. En estas últimas elecciones el proceso fue más grande, hay que interpretar en qué fallamos y generar herramientas para seguir generando oportunidades. Este año se construyó algo diferente, que no se pierda, que se mantenga.