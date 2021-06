Aníbal Pereyra: "Los militantes eran seguidos y fotografiados desde tres vehículos"

El exintendente de Rocha explicó sobre la denuncia realizada contra policías por persecución hacia militantes que recolectaban firmas contra la LUC. También comentó sobre su diálogo con el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el mensaje de Susana Núñez sobre la muerte de Gavazzo y la actuación del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, a quien se refirió que "actuó como un barra brava" tras el mensaje de Núñez.

Denuncia

La denuncia que presentamos adjunta pruebas irrefutables en cuanto a procedimientos de un hecho preocupante que se realizaron sin conocimiento de fiscalía. Un procedimiento de esa característica no se puede realizar el seguimiento, registro fotográfico, la creación de elementos en la gestión policial, el 17 de junio ese evento tiene solo acceso o tenía, hasta el día que hicimos la denuncia, quienes estaban en el operativo del mismo. Eran seguidos y fotografiados en tres vehículos. Nosotros proporcionamos la matriculas, uno de ellos tenía chapa de oficial, pero no identificado como policial. Los otros dos vehículos tenían matriculas particulares, uno de Rocha y otro de Montevideo, se le llaman chapas frías. La intendencia de Rocha a la Policía le entrega diez chapas que son utilizadas en procedimientos fundamentalmente de investigación. Esos fueron los vehículos que se utilizaron. Entiendo que las afirmaciones del señor ministros que están relacionadas con preservar la integridad de quienes juntaban las firmas o para evitar aglomeraciones, ese no es el procedimiento que la Policía utiliza normalmente para resolver ese tipo de cuestiones. Lo hace con sus respectivas camionetas, informándole a la gente que no se puede aglomerar. En el caso si es para preservar la integridad de quienes están recolectando las firmas es una coordinación con la propia comisión pro referéndum.

Las denuncias son graves, porque acá hubo seguimiento y procedimiento, por eso nosotros entendimos que la denuncia había que hacerla con denuncia penal en fiscalía. Poder profundizar la búsqueda y determinar que fueron tres policías, quienes estuvieron en el seguimiento y procedimiento de investigación. Un sargento que estaba a cargo no determina ese tipo de investigaciones. Acá tiene que haber conocimiento del propio comando y lo que tengo que saber es que si no sabía con otras autoridades policiales o si se hacía en otros lugares del país.

En el caso de dos yo los vi el día lunes. La información que recibimos en primera instancia el 17 de junio, una información anónima, que posteriormente habíamos chequeado información e incorporamos más elementos.

En primer lugar fue con ciertos recaudos, pero después en ese asombro vi que estaban estas denuncias y otras que están en conocimiento de fiscalía, que podría complicar al comando en cuestiones preocupantes.