Animalistas contra las jineteadas: “No hay voluntad política para prohibirlas”

Desde el sábado, la denominada “Plataforma Animalista” se manifiesta en la puerta de la Rural del Prado bajo la consigna “Una semana de tortura, una semana de resistencia, no más jineteadas”. El objetivo de la movida es rechazar las actividades en el ruedo central -las jineteadas- a la vez de “seguir concientizando a la población sobre el sufrimiento de los animales en estas actividades”.

Semanas atrás, varias organizaciones animalistas mantuvieron un encuentro en la Intendencia de Montevideo para conversar sobre los peligros y maltrato que consideran hay en las jineteadas.

Abordamos el tema junto a Karina Kokar, integrante del colectivo Animal Help.

En la reunión con la Intendencia fuimos a decir que no estábamos de acuerdo con las jineteadas y si iba a haber cambios o se iban a prohibir. Nos dijeron que esto debería hacerlo el Parlamento y no ellos, y nosotros les dijimos que ellos podrían dejarlo de organizar.

Propusimos traer un veterinario de la Unión Europea para que haga exámenes y determine si los animales sufren o no, algo que nosotros ya tenemos claro que sí. También propusimos que se haga una encuesta para ver si la gente de Montevideo está de acuerdo con que se realicen las jineteadas.

Por otro lado, también hablamos sobre el tema de los menores en el ruedo: propusimos que se prohibiera la entrada.

El observatorio que propusimos arrancaría este lunes en el ruedo: esa es la propuesta que sí aceptaron.

Nos dijeron que la sociedad está divida sobre este tema, que hay gente que no está de acuerdo y otros que dicen que es una tradición. Ellos dicen que la Intendencia no invierte tanto, que casi se autosustenta. La realidad es que no hay voluntad política para prohibir las jineteadas.

El tema de los raid en el interior también nos preocupa. Toda la crueldad contra los animales es mucho peor en el interior.