Anteproyecto de reforma de la seguridad social plantea cambios en inversiones de las AFAP

Dentro del anteproyecto de reforma previsional del gobierno, se proyectan diversas modificaciones sobre el régimen de AFAP. El ahorro individual pasará a ser obligatorio para el conjunto de trabajadores, y se modifican cuestiones relativas a las posibilidades de inversión y el cobro de comisiones por parte de las empresas de administración de fondos.

La Asociación Nacional de AFAP, que nuclea a las tres empresas privadas del sector -no a la estatal República AFAP-, viene impulsando desde hace años una agenda de reformas para el sistema. En parte, estos planteos han sido atendidos por el gobierno, aunque también se incluyeron otras disposiciones que no eran reclamadas por las empresas.

Evaluación sobre el el proyecto enviado

A veces encontramos que en estas leyes quedan escritas en piedra muchas cosas y es difícil cambiarlo. Con un regulador que tenga la capacidad de cambiarla, capaz que mañana no queda en un 15 % las inversiones sino en 20%. Hay muchos cambios que ya están incorporados, podrían haber otros. Aún hay una priorización muy importante en lo que es el actor estatal. Tenemos una incorporación que es muy buena. Hay que ver que el sistema sea sustentable. Es de los sistemas más baratos de la región. Creo que se logró un consenso en general. Hoy se va hacia un promedio en donde el grande tiene más peso sobre el resto. Puede bajar la comisión de cobro.

Faltaba una forma de invertir en el extranjero. El perfil de retorno es mayor de lo que tenemos hoy en día con títulos locales. Es muy prudente tener las cosas afuera también. Encontrar la rentabilidad afuera también va a ser un tema. Hay que encontrar que una persona de 20 años no tenga el mismo nivel de retorno que una persona de 50 años. Lo que vemos es crecimiento con volatilidad. Los más jóvenes que estén en un subfondo de crecimiento que tenga más participación de renta variable y en el corto plazo sí pueden tener volatilidad. Pueden sortear las crisis con crecimientos en el patrimonio.

Es un anteproyecto bien largo. Estamos con una reforma muy parecida al año 95. Requiere un tiempo para entender bien cómo va a funcionar el articulado pero sí hay cambios. Fue el diagnóstico y las recomendaciones del comité de expertos, sí hay más nivel de detalle. Hay un cambio grande en las inversiones. El volumen de ahorro es tan grande que no es conveniente localizarlo en Uruguay.

Comisiones de las AFAP

Ni siquiera fue una intervención del BCU. Las AFAP no estaban cuando surgió lo de los cincuentones. Es un tema importante lo de las comisiones y fueron a la baja. No es que todos cobrábamos el 15% sino que había temas de escala. Creo que las comisiones de hoy en día son de las más bajas.

Diálogo con el FA

No tomaría una mirada política. Hemos tenido gobiernos de todos los partidos y ninguno ha tomado la decisión de cerrar las AFAP. No veo que haya una visión de este estilo hacia adelante. Ningún país no está yendo a un sistema de ahorro individual. Hay mayor comisión, pero hay mayor retorno. Las comisiones bajaron.

Hoy en día hay 450 personas trabajando en las AFAP, incluida República. Es difícil que el BPS sea más eficiente que nosotros. Trabajamos mejor juntos que separados entre las AFAP. Los gastos son inexorables, por eso las comisiones.