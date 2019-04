Antía niega tener el apoyo de la Iglesia Universal y considera que “Sartori no conoce Uruguay ni está preparado”

"Nosotros vamos a estar en la definición de la interna", dijo el precandidato nacionalista sobre su agrupación.

El diario El Observador informó que la “Iglesia Universal del Reino de Dios”, más conocida por su eslogan “Pare de sufrir”, está apoyando a uno de los precandidatos del Partido Nacional, a Enrique Antía.

La iglesia se manifiesta en el departamento a través de la Lista 75 que lidera Eduardo Costa, quien es hijo de pastores de la iglesia y además es director de Desarrollo Social de la Intendencia de Maldonado.

Según las encuestas, el sector de Antía, formado en su mayoría por intendentes, está lejos de la intención de voto de los principales candidatos como Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Incluso las mediciones le dan por debajo de Juan Sartori.

Abordamos el tema junto a Enrique Antía.

La renuncia es una decisión del grupo de los intendentes. Estamos encabezando nuestros movimientos departamentales. Todos los intendentes van a dejar sus cargos después de la interna.

No hay un apoyo explícito de la Iglesia, de ninguna manera. Los que me apoyan son fieles de esa Iglesia, como me apoyan católicos, laicos y judíos.

Hay temas que ya están laudados y hay que mirar para adelante. La Iglesia no nos va a dar un peso ni a dar un comité, ni nada. Es gente que trabaja y listo. He ido a alguna Iglesia evangelista, pero no como candidato. Son uruguayos que piensan y que quieren ayudar y servir.

El Estado está muy ausente en muchos lugares. Son buenas las ONG, las Iglesias, los colectivos. Mucha de esa gente se integra a trabajar con nosotros. Ellos tienen una manera de trabajar, pero no es el grupo de Antía el que les manda hacer eso.

No conozco cómo funciona esa Iglesia adentro. Yo acepto la libertad y la libertad de religión. La Iglesia no se debe entrometer en las decisiones políticas.

No voy a opinar de encuestas. Las encuestas me dieron último en Maldonado y les gané a todos. El margen de error de las encuestas es altísimo.

Nosotros vamos a estar en la definición de la interna. Tenemos argumentos muy fuertes.

No me sorprende la irrupción de Sartori porque había mucho descreimiento en la gente. Apareció una cosa fresca, nueva, livianita. Tuvimos 15 minutos de conversación simpática, liviana. Le conté una anécdota y le deseé suerte. Le dije que le deseaba suerte, pero no tanta.

Hablamos por teléfono y me dijo que ya había hablado con Verónica Alonso, que nosotros teníamos lugar preferencial porque éramos más importantes, que teníamos que arreglar antes del lunes.

Me parece que Sartori no conoce mi país y no tiene las condiciones para encarar las cosas del país.