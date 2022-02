Argentina: al menos 20 personas murieron al consumir cocaína adulterada

Según informó el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, al menos 50 personas continúan hospitalizadas por complicaciones respiratorias tras consumir la sustancia adulterada. Se realizaron una serie de allanamientos en los que se encontraron unas 15 mil dosis de cocaína y ya se detuvieron a 18 personas. De acuerdo al testimonio de las personas hospitalizadas, los compradores habían adquirido la droga en el mismo lugar.

Máximo Carlos Kirchner, hijo de los expresidentes de Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, renunció este lunes a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos, en rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional.

“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”, establece el comunicado que publicó este lunes. Sin embargo, aunque renuncia a la presidencia del bloque, continuará siendo diputado y miembro del partido de Gobierno.

Avance de la investigación sobre la existencia de cocaína alterada

Hoy Aníbal Fernández aclaró que no estaba peleado con Berni. Dijo que para él una cosa es legalizar la marihuana y otra es la cocaína. No va a haber ningún intento en ese tema.

Muchos de los que están internados hoy están muy lejos, por lo que los puestos de venta no solo estaban acá en la Puerta 8. Por eso fue importante lo que dijo Berni de que tenían que descartar la droga.

Hay hermetismo en la Fiscalía. Es un tema muy sensible. Habría existido una guerra entre narcos. ¿Será la mejor forma? Habrá que ver si esa es la línea de investigación principal. A los 10 detenidos de ayer se le suman 8 hoy. Continúan investigando y allanando hoy. Veremos en el día de hoy qué arrojan las autopsias y análisis de las personas que están internadas hoy. Esta madrugada llegaron unos cuantos pacientes más pero con cuadros leves.

Renuncia de Máximo Kirchner

Fue el tema en Argentina. Cayó muy mal en el seno del gobierno nacional. Desde La Cámpora salieron a respaldarlo, pero tampoco salieron muchos funcionarios a decirlo. Hoy el presidente está en Rusia con Putin. Fernández fue quien trató de convencer a Máximo cuando dijo que iba a renunciar, ya que no estaba de acuerdo. Primero había amenazado con irse del bloque, pero luego no lo hizo de esa manera. Renuncia a su cargo de jefe de bloque. No estaba de acuerdo con el convenio y renunció. Fernández se fue con mucha incertidumbre a la gira.

Habrá que ver cómo se maneja Martínez, que es el nuevo jefe de la bancada. Es una persona que va a articular, no solo con la gente de Sergio Massa sino con la oposición. No creo que haya ningún tipo de inconveniente y cuando esto se enfríe que ela cuerdo con el FMI se pueda cristalizar.

La calma se rompió en las últimas horas. Habrá que ver cómo llega Fernández para las elecciones de 2023.

Lo que más le duele a Máximo Kirchner es que el FMI llegue cada tres meses si se cumplen las metas o no. La oposición también está bastante desmembrada. Hay varios candidatos que buscan llegar a la presidencia. Todo va a depender de cómo esté el bolsillo de los argentinos, que ahora está bastante flaco. Desde el punto de vista económico hay mucha incertidumbre también.