Argimón: “Los blancos vivimos las internas con mucha pasión y eso lleva al desgaste, pero no debemos perder el objetivo de gobernar el país”

La presidenta del Directorio nacionalista dijo que "ya sabía" de la precandidatura de Alonso y que la transparencia será fundamental en la campaña.

En la tarde del feriado del 18 de julio se reunieron los referentes nacionalistas para comenzar a diagramar la estrategia del partido rumbo a las elecciones de 2019. La presidenta del Directorio nacionalista convocó a todos los que han manifestado su voluntad de ser precandidatos en las internas. ¿Llegaron a algún acuerdo o punto de consenso? Abordamos el tema junto a Beatriz Argimón.

Fue una tarde como queríamos: de mucho mate y tranquilos. A un año de las internas, no es fácil poder tener a precandidatos y poder conversar tranquilos: el feriado facilitó una muy buena charla Hace dos meses, el senador Luis Lacalle Pou me comentó que a un año de la interna estaría bueno poder encontrarnos todos los precandidatos. Con la última votación que hicimos, hay nuevos requisitos para poder ser precandidatos: hay aspectos que tienen que ver con tener grupos en todo el país, entre otras cosas, que son más exigentes. Lo de ayer fue con compañeros que a mayo o junio ya tenían avanzados esos trámites, incluido el grupo de los intendentes. El sector tiene que tener funcionamiento en los 19 departamentos, una agrupación nacional. Pero cada sector va a elegir a qué precandidato acompañar. Para eso no hay un límite. Nosotros tendremos nuestra última convención el 4 de marzo, previa a la interna. Formalmente, dentro del grupo de los intendentes no hay un candidato. Me propuse tender un intercambio personal con los compañeros que van anunciando su voluntad de ser precandidatos. Pero el grupo de intendentes no se ha pronunciado: solo tienen un nombre que es “Mejor País”. El Partido Nacional desde su génesis es un partido donde la libertad es muy respetada, propiciada y está en la esencia de los blancos. Es muy común que digan que los blancos se pelean. Una interna de compañeros y compañeras que quieran mostrar su perfil y plebiscitarse es algo muy interesante. La competencia prima en nuestro partido. El Partido Nacional vive la interna con mucha pasión: eso lleva a un desgaste en la competencia, en lo físico, lo familiar y lo económico. Pero me parece bien la competencia. El partido se ha caracterizado por un intercambio generacional bien importante. Y eso me parece muy interesante. Tenemos varios perfiles, pero no significa que lleguen todos. Dentro de esa forma de marcar dentro de la interna no podemos perder el objetivo último: que el partido sea el que gobierne el país. Esta generación aprendió firmemente, y espero que se vea en los hechos, es que no podemos perder el objetivo último durante el calor de la campaña. Tenemos un Directorio que es un equipazo, que trabaja para la interna poniendo la estructura en movimiento. Cuando se compite, los resultados de la competencia con los que mandan. Se va a respetar el resultado de la interna.

La precandidatura de Verónica Alonso y la polémica con los hogares Beraca

Nosotros ya sabíamos que ella iba a ser precandidata. Yo voy teniendo conversaciones con todos. Fue invitada a la reunión porque ya lo sabíamos: ella lo oficializó ante la prensa en la reunión. Estamos esperando que el tema de Beraca se investigue. Conversé con la senadora Alonso: me dijo que ella tenía previsto ir a la comisión que trata el tema. Cuando me enteré que no podía ir, la llamé, y me dijo que por un problema de agenda no pudo ir, pero que iría: y lo hizo. Me consta que el diputado Dastugue también compareció. Pedí las actas de la reunión. Participamos activamente de la comisión de financiamiento de partidos políticos. El Partido Nacional con el pastor Márquez no tiene vínculo. Somos muy cuidadosos. Nosotros no queremos mezclar. Somos un partido de político: dentro de nuestras filas, somos hombres y mujeres libres, pero sin mezclar lo que tiene que ver con nuestra fe, que es bien diversa. En todos los casos en los que haya problemas, el Partido Nacional siempre está dispuesto a tener una mirada sobre el tema, discutirlo y que la gente sepa cómo se trabajó. La transparencia va a ser fundamental en esta campaña política.

La interna del Frente Amplio y el diálogo con otros partidos