Artículos de adopción de la LUC "son soluciones de sentido común y no implican cambios radicales", afirmó Abdala

Según datos oficiales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en 2021 se completaron 125 procesos de adopción, un récord desde que se comenzaron a llevar registros en 2001. Para el oficialismo y desde la presidencia del INAU, este aumento está directamente relacionado a los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración. Para Natalia Argenzio, directora del Frente Amplio en el INAU, este récord alcanzado en 2021 no es tal y la cifra real de adopciones fueron 109.

Además, creo que es un agravio hacia el juez de familia. Si el juez de familia toma una decisión equivocada, el propio INAU la podría apelar, porque esa sentencia se le va a notificar a INAU. Con relación al tema de los orígenes, no solo no hay riesgo, sino que la ley mejora la realidad, porque ahora la ley establece a texto expreso lo que antes no ocurría. Los jueces, a través del procedimiento que sea, tiene la obligación de notificar al INAU de la sentencia y este lleva un registro completo de las adopciones que se procesan y decretan en el país. El juez está obligado a notificar al INAU.

Aquí no es que la justicia le entregue un niño a la familia. Es al revés. Son situaciones que se dan con el tiempo. Son niños que están plenamente integrados a una familia, que tiene vínculo con el niño por alguna razón: por parentesco, familia por afinidad, o tiene la tenencia. El código de la niñez históricamente establece como solución que una persona puede pedirle la tenencia de un niño al juez y el juez puede otorgarla. Son situaciones de esas características. Ningún juez va a decretar ninguna adopción si no confirma que efectivamente estos extremos estén debidamente verificados.

Hay dos argumentos más que deberían resolver la discusión. Esto no es una innovación de la LUC en términos de la creatividad de los legisladores o del gobierno actual. La potestad no es el INAU, le puede dar recomendaciones al juez. Quien tiene la potestad en materia de tenencia es el juez de familia. Ya decretaban adopciones de estas características en el pasado.

La mejora viene porque en estos 19 casos, ahora hay una diferencia. Si la LUC no hubiera estado vigente, estos 19 casos no se hubieran tramitado. Tampoco esto implica un exceso de creatividad del gobierno turno. Hubo dos grandes reformas al régimen de las adopciones. Una es 2007, que fue la que cambio el modelo y no se ha tocado desde entonces. El modelo sigue siendo el mismo. Y otros es la del 2012, que introdujo algunos ajustes. Estos mismos artículos se manejaron en aquella oportunidad, y tuvieron apoyo explícito de legisladores del Frente Amplio y hasta de autoridades del INAU de la época. Soy consciente de que así fue. Tienen ahora el respaldo de la cátedra del derecho de familia.

No era algo que ocurriera todos los días (casos donde el juez definía la adopción antes de la vigencia de estos artículos 403 y 404). Pero hay registros de una cantidad muy importante de situaciones importantes con estas características. En ninguno de los casos, yo no encontré ninguna sentencia de un juez de familia o Tribunal de Apelaciones donde el INAU apelara esa sentencia. No estamos hablando de casos donde la vinculación entre el niño y la familia se dio en unos días. Es de niños plenamente integrados a una familia. Es el acceso de los derechos de los niños. Cuando se rompe el vínculo entre el niño y la familia biológica, la única opción que queda es la adopción. Si no sale la adopción, no solo pierde el derecho a vivir en familia, sino que pierde sobre todo los derechos que se derivan de la afiliación: los derechos de alimentos, al nombre, patrimoniales, sucesorios. Creo que son soluciones de sentido común y no implica cambios radicales.

No sé si se hubieran dado (los 19 casos por una vía anterior a los artículos). Lo que hubiera sido menester es que las familias que están a cargo del niño hace años y que está probado que le dieron cuidados, atención, que se siente plenamente identificado con la familia, que a los referentes afectivos le dice papá y mamá, tuvieran que inscribirse en el sistema de adopciones, eso hasta nos expondría teóricamente un riesgo de que eventualmente ese niño declarado en condición de adaptabilidad que de pronto un juez, en un fallo equivocado, decretara la adopción no con esa familia y lo vinculara con otra.

Antes eran situaciones que acontecían. La diferencia es niños que estaban vinculados al INAU y los que no. En los casos del pasado no lo estaban. A los 19 casos hay que agregarle el dato de que hay otros procesos en marcha con relación a niños que no están vinculados al INAU, pero que hemos recibido consultas. Por suerte, los jueves tienen reflejos muy conservadores. El paso del tiempo con el tema de las adopciones es muy determinante de la suerte de ese niño. Si no salen en determinada etapa de su vida, después no salen. No quieren decretar la adaptabilidad de un niño si no tiene probado que el vínculo con la familia biológica se rompió definitivamente. Los jueces no solo se toman su tiempo sino que también arman diligencia en pruebas.