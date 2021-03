Arturo Briva: "Llevamos varias semanas donde el ingreso de pacientes graves ha ido creciendo"

El médico intensivista conversó sobre la situación actual ante el aumento de ingreso de pacientes a CTI, la discusión de que si el sistema de salud está saturado o no, los recursos humanos y los niveles de prioridad de los pacientes.

Situación actual y sus perspectivas

Esta diferenciada por dónde venimos y hacia dónde vamos. Llevamos varias semanas donde el ingreso de pacientes ha ido creciendo. Son pacientes graves que requieren mucho esfuerzo asistencial y con una estadía y ocupación de camas mucho más prolongada que los pacientes críticos que recibimos. Vamos superando progresivamente los límites que habíamos marcado como llamado de atención. Como estamos hoy no me queda otra que esperar que durante las próximas dos semanas esta ocupación siga creciendo y vaya agotando todas las camas de cuidados intensivos que tenga el país. Primero la definición de saturación o no tiene un componente técnico y ese es ineludible. Después de que vos marcaste ciertos límites y esos límites están dados por el conteo de camas ocupadas y si semana a semana desde la alerta que hicimos en diciembre hasta la situación actual tengo una ocupación cada vez mayor de camas es constatable técnico. Por su puesto hay otros componentes, si esto lo mido global o regional. Si sigo encarando el tema de la asistencia de pacientes críticos como global es razonable pensar que tengo camas disponibles para recibir pacientes. Ahora si ese análisis global que hago y lo llevo a tierra y veo que teniendo 10 camas disponibles soy una muy mala solución sanitaria para 10 pacientes graves que estén en Rivera entonces tengo que coincidir que necesito hacer un análisis regional para ir definiendo qué sectores son los que están más complicados, por qué y que soluciones les puedo ir dando a cada lugar. Reconozco que se ha puesto en el debate el tema de que si estamos o no colapsados. Lamentablemente coincido en que la polarización hace que todos los temas se dividan en dos bandos, entonces tengo un bando que dice que está colapsado y el otro dice que no. En ningún caso eso hace bien. Lo que me está preocupando ahora es que desde hace semanas y semanas aumentan la cantidad de pacientes críticos con covid, pacientes graves con una tasa de mortalidad elevada y a mi lo que me importa es que esa llegada está dependiendo de una circulación comunitaria del virus que tenemos que frenar. Porque si yo freno el ingreso de pacientes a CTI, a una cama o dos antes de llegar al colapso, eso no puede ser una victoria para nadie. Tiene que ser una tristeza nacional en el que cientos de uruguayos ingresen al CTI y que no hagamos el mayor esfuerzo para evitar que se mueran.

Mortalidad en CTI

Es relevante si caemos en situación de colapso. Si se colapsa el sistema, a la mortalidad de la enfermedad tengo que agregarle la mortalidad por no darle la herramienta que es la cama por medicina intensiva. En definitiva cuando tengo una enfermedad que empiezo a conocer su dinámica y sé que nos van a llegar los pacientes, que son graves y sé que muchos se van a morir, tengo que modificar las herramientas para que no lleguen. El punto que quiero destacar es que la situación el ingreso progresivo de pacientes a CTI y la ocupación progresiva de camas ese es el fenómeno alarmante. Hay pacientes que están pasando mal y muriendo. Gasta energías en una discusión que en definitiva termina siendo técnico lo único que hace es desviar la atención del ingreso de pacientes a CTI. Los elementos de alarma tienen que estar en rojo. El CTI es el último eslabón asistencial y si llegamos a estar en rojo hasta ese punto es que pasaron varias barreras antes.

Decisión de ingreso

Las decisiones que se toman en medicina intensiva tienen un componente técnico y ético. Todos los días se están decidiendo que herramientas se aplican en un pacientes y cuales no. Pero si desde el punto de vista no le doy oportunidades de mejorar con cierta herramienta o un ingreso a CTI tengo un problema ético con un paciente de que no puedo salvar de una enfermedad dolorosa sin ingresarlo a CTI. No alcanza con estar grave para estar en CTI, tenés que estar grave y tener una oportunidad de mejorar. Si tengo más pacientes que herramientas disponibles, la decisión cae por si sola. Queremos evitar llegar a esas decisiones . Es muy difícil decir a cuánto estamos a llegar a esa decisión, sino que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para no llegar a ese punto.

Recursos humanos

El equipo humano que asiste al paciente crítico ya viene sobrecargado desde hace tiempo por una gran variedad de eventos. Están siendo exprimidos al máximos para darle una respuesta sanitaria al país. A esa masa de médicos y enfermeros se suma a que tenemos compañeros enfermos o certificados por cuarentenas preventivas, eso nos viene castigando desde hace meses y restándonos capacidad de asistencia a los pacientes. Ningún médico o enfermero se va negar a atender un paciente, pero la atención va caer porque es un tema humano. La incorporación de nuevos recursos como integrante de la Cátedra de Medicina Intensiva intentó darle sentido a la necesidad de incorporar gente a la asistencia de estos pacientes. Estos colegas que voluntariamente se ofrecieron que son anestesistas, intensivistas pediátricos reciben una capacitación que lo que intenta hacer es facilitar la incorporación de ellos a estructuras que ya viene funcionando. En el lugar donde me falte un intensivista, voy a tratar de colocar un anestesista, voy a tratar de poner un pediatra intensivista, pero acompañando a una estructura que ya está funcionando. Pero es imposible pensar en abrir un CTI nuevo solo con la incorporación de estos recursos humanos. Lo cual también nos limita la capacidad de camas que podemos agregar. Estos 300 colegas se podrán integrar en distintos niveles y la mayoría de ellos está recibiendo preparación para recibir los pacientes antes de ingresar al CTI y otra parte para sumarse a los equipos que ya están funcionando. Cada vez que pensemos que vamos a solucionar el problema agregando camas, primero que vamos a perder la carrera contra el virus y segundo vamos a ir bajando la calidad de nuestra atención.

Niveles de prioridad de pacientes

Personalmente recibí ese documento e incluye las recomendaciones que elaborá de bioética como te decía para el intensivista ese componente no es nuevo. El problema es que se está planteando ese componente ético de decisiones frente a una imposibilidad de asistir a personas que uno considera que tiene chances de asistirse. Está bien que exista un documento que trate de darle respaldo a las decisiones basadas en la ética, el problema es que esta respuesta es para una escasez de recursos y nosotros no queremos llegar a eso. Si nosotros nos quedamos sin recursos vienen detrás muchas decisiones condicionadas. Como integrante del GACH la forma del trabajo ha sido siempre generar y transmitir a los coordinadores en contacto permanente con el gobierno aportando estos insumos a la discusión en todos los momentos. Tengo confianza en que todos los integrantes del GACH hayan hecho llegar todos estos elementos al gobierno.

Tweet de Salinas

A mi me encanta Twitter, tengo mi cuenta y me parece una herramienta fabulosa, pero honestamente no quiero empezar una discusión por un tweet. Es un error. Como integrante de la cátedra de medicina intensiva no tengo problema y creo que la escuela de graduados y toda la facultad no tiene ningún problema en sentarse con el ministro de Salud Pública de cómo podemos mejorar la formación de los residentes, cómo podemos hacer que el residente realmente mejore su calidad y de esta manera asista mejor a los pacientes, hacer una planificación bien organizada de cuántos recursos necesita la medicina intensiva, pero ese tweet me parece que es un error por la persona que lo envía, su entorno y el tono. Como cátedra estoy abierto a discutir con el ministerio o los prestadores con quienes sean necesario como tiene que ser el futuro de la medicina intensiva, pero arrancar la charla por un tweet no creo que nos vaya a sumar.

