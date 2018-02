ARU considera que medidas del Gobierno son insuficientes porque no van al fondo de la cuestión: “La madre del borrego está en el déficit fiscal”

El presidente Tabaré Vázquez anunció una serie de medidas para el sector agropecuario. ¿Qué opina la Asociación Rural del Uruguay? Abordamos el tema junto a Pablo Zerbino, presidente de la ARU.

El ingreso del presidente al ministerio fue muy bueno, él estaba muy contento con el recibimiento. Al salir, nosotros podemos ver los videos, porque seguíamos en plena reunión. Entiendo que son situaciones que se dan, creo que esto responde al nerviosismo importante que existe, tanto en la ciudadanía como en el Gobierno. Creo que todavía no se ha comprendido la magnitud de lo que está viviendo el país y que todo el sector productivo está viviendo. Por otra parte, entiendo que esto muestra que el presidente puede salir libremente a la calle y tener un enfrentamiento no violento, aunque haya sido duro: no es malo que eso pueda hacerse todavía en el país.

Lo que pasó ayer responde al nerviosismo y a la preocupación. Ese grupo venía acompañando a los autoconvocados, ellos tenían su propia reunión luego. Subieron cuatro delegados y muchos quedaron afuera, a la expectativa. Se fueron caldeando los ánimos en función de los temas delicados que se trataron. Esto no tiene que intervenir en la mesa de trabajo.

La presencia de Vázquez ayer no estaba prevista y eso nos sorprendió gratamente. La medida del gasoil y de la contribución inmobiliaria son buenas. Son medidas que apuntan a dar señales, pero no mueven la aguja, no van al fondo de la cuestión. Se agradeció que los pequeños productores tuvieran este alivio.

La madre del borrego está en el déficit fiscal; Astori lo reconoció y se comprometió a encontrar la forma de palearlo.