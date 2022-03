Asesinatos de personas trans sin aclarar "se podrían impulsar" con "equipos conjuntos de investigación", dijo el fiscal Iglesias

La Justicia condenó a 24 años de prisión a la pareja de Fanny Aguiar, William Izquierdo, por un delito de transfemicidio. Se trata de la primera condena de este tipo en Uruguay, lo que es un agravante del delito de homicidio por la identificación de mujer trans de la víctima. El agresor mantenía una relación con Aguiar y, durante una discusión, la atacó y apuñaló reiteradas veces con una cuchilla de cocina.

Hasta el momento, son seis los delitos de personas trans que aún no han tenido resolución.

Imputación por transfemicidio

Apelamos primero a la imputación por transfemicidio, que era lo primero. Vamos a apelar porque nosotros entendemos que este caso es alegoso claramente. Darle muerte de la forma en la que lo hicieron, porque entendemos que fueron los dos, es alegoso. Entendemos que importa que no tenga antecedentes, pero no es un atenuante que le baje cuatro años. Para nosotros es coautor el otro hombre. Sí participó activamente para que el hecho sucediera en la forma en la que sucedió y su participación es clave para que los hechos se dieran como se dieron. Izquierdo era mantenido por Fanny. Era ella la dueña del apartamento, era la proveedora, la que le daba dinero todo el tiempo. Queda claro en la pericia que Fanny era como una especie de cajero automático. Cuando no le quiso dar más dinero, la mató. Para el imputado, la víctima era un objeto desechable. Cuando no le sirvió, pasó lo que pasó. Fue un crimen de odio, menosprecio hacia una mujer. No es lo mismo que un femicidio. Entiendo que no hay que agregar la figura del transfemicidio. Tenemos que convencer con hechos, con conclusiones. Es un hecho histórico y el colectivo de personas trans estaba muy contento. Vamos a seguir trabajando. Me interesa que no quede en un hecho histórico, sino que se instale una especie de protocolo. En el caso de Fanny quisimos decirle a la jueza quién era la víctima. Ella sufrió varias vulneraciones a derechos fundamentales. Creo que eso sucede en otros casos también. Hay que invertir mucho dinero para que el dinero tenga a quien tiene que llegar. Cuando sucede un hecho tan terrible como este, que se falle como tiene que fallar.

Privación de libertad

Estoy convencido de que hay determinadas personas que no se van a recuperar. Las evidencias demuestran lo contrario. Se podría prever que determinadas personas no se beneficien de las libertades. Hay determinadas cuestiones que se deberían cambiar para que personas que salen de la cárcel no salgan peor. Es la escuela de la universidad del delito. Si ingresa una persona, hay que hacer todo lo posible para que esa persona salga mejor. Creo que no se los trata como debería y están todos juntos. Puede ser (que se dé más libertades anticipadas de lo que deberían).

Trabajo con los demás transfemicidios