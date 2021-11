Asesor de Cambadu: "No pasó nada" en los niveles de ventas por la final de la Sudamericana

Los comerciantes e integrantes del sector turístico aseguraron que la final de la Sudamericana entre Atlético Paranaense y Bragantino "no movió la aguja" en niveles de ventas, pero esperan un desborde para la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. El asesor de Cambadu Daniel Fernández aseguró que "tenemos información de que están todas vendidas las camas de hoteles de Montevideo" y también algunas en Rocha, Canelones, Colonia y hasta Florida.

Niveles de venta del fin de semana por la final de la Sudamericana

Este fin de semana pasado no pasó nada. En las reuniones que habíamos tenido hace 15-20 días en el municipio junto con la señora intendente y autoridades de Turismo, todos decían que siempre se hablaba del 24 al 27, lo cual esperamos que entre la llegada y la salida del país, ahí se hablaba de la gran cantidad de público. No me animaría de hablar de cifras como habló el ministro que son de temer y que ojalá así lo fuesen. Considerando que viniendo la mitad daría un gran respiro a la gastronomía en un sector de la población. No llegará a todos los lugares de Montevideo.

Tenemos información que hoy están todas vendidas las camas de hoteles de Montevideo, también se habla hasta de Rocha, de Colonia, hasta de Florida y Canelones. La hotelería en general derramó. Cuánta gente llegará no sabemos. Mete miedo transportar 60 mil personas. Un avión lleva 150 pasajeros y un ómnibus 45, pero puede ser que vengan miles.

Sabíamos que era así. basta ver como estaba el Estadio Centenario. Esperamos que Flamengo, que dicen que tiene la parcialidad más grande del mundo, venga una parte. Al Estadio Centenario lo van a llenar. Durante la final entre Paranaense y Bragantino todos los comercios de la calle Las Heras se sintieron desbordados y agotaron sus mercaderías. Los comercios que estaban en la puerta del estadio los habían cercado y no le pasaban por ahí, vendieron como un día normal. Todos esperamos con gran ansiedad esta gran fiesta. Tenemos el antecedente de que la ciudad de Lima en Perú se desbordó totalmente. Mañana empezaría a notarse la llegada de muchos brasileños a Uruguay. El público que vino este fin de semana era de un poder adquisitivo grande.

El municipio es sumamente exigente con el comercio establecido. Nosotros pedimos que se mire a todos con la misma vara. Es bravo que en dos días se puedan solucionar varios temas que se vienen.

El año no se puede salvar por tres días, así sea desbordante, pero es una dirección de ánimo que un sector que está sumamente sumergido desde hace 20 meses. Los ánimos con el clima cambian favorablemente. Estos días que comenzaron estos climas se empezó a trabajar mejor.

El 25 % de la masa trabajadora del sector gastronómico aún está en seguro de paro. Indudablemente mucha gastronomía que no cerró la empresa pero sí el comercio, comenzará abrir y deberá llamar al personal que tenía. El turismo es la gran salvación de todo este país. El sector turístico es el que más derrama para todos.

Tuvimos reunidos con el ministro de Trabajo planteándole que las palabras del presidente habían sido que había que apoyar siempre al maya oro, cosa que lo vemos con buen criterio, no vamos a decir que fue una locura los beneficios que nos dieron, sí hubo leyes muy buenas como el contrato laboral parcial el cual nos permitía que el personal trabajara medio tiempo y menos días. Algunas cosas fueron positivas y otras no tanto. Entendemos que a todos no nos podían dar ayudas. Le fuimos a pedir que ahora empezamos a querer a movernos y si venimos con un lastre de muchas deudas, atrasos y demás, nos dieran 3 o 4 meses más para empezar a levantar la cabeza por decir llegar, así poder llegar hasta marzo o abril donde pensamos que cada uno estará más fuerte y medianamente normalizado. Nos dieron los plazos que ya empezaban a regir esta medida del médico de seguridad en las empresas y nos postergaron seis meses más. Es un gasto más que le agregas al comercio, un gasto fijo que no se ve, pero que hay que pagarlo todos los meses. Estamos esperando algo más para estos meses que vienen porque en el verano empieza a querer moverse y con un apoyo sería mejor. Principalmente por las deudas que tenemos fiscales en los comercios, las multas y recargos, las deudas de BPS.

Hay muchas exigencias, hemos hablado con secretaría de presidencia pidiendo la excepción de los horarios que se posterguen una hora más como estaban antes, pero aún no nos han contestado. Los grandes problemas que tenemos son las deudas fiscales, las leyes no se pueden andar toqueteando. BPS cuatrimestralmente te capitaliza la deuda y los intereses, entonces se va haciendo una bola de nieve que si no la agarrás a tiempo y no te dan facilidades, te comen. Pidiendo esas cosas que se empiecen a extender sus formas de pagos sino muchos comercios quedan en el camino.

Uno de los problemas que tiene la gastronomía del Uruguay es que no logramos los dos turnos. El uruguayo medio salimos a cenar a las 10 de la noche.