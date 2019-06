Asociación de Funcionarios Judiciales demanda un protocolo de seguridad para las audiencias públicas: “No hay custodias suficientes”

"Una medida podría ser que hubiera una mampara que separara las partes del juicio del público".

La Asociación de Funcionarios Judiciales se reunió tras los incidentes que se registraron en la audiencia de formalización de los cuatro imputados por el homicidio del oficial de policía Rogelio Souza. Las medidas preventivas que se solicitaron en el juzgado no evitaron que los tres individuos que participaron en el homicidio agrediesen al cuarto imputado (acusado de entregar el camión de reparto de bebidas). También se registraron incidentes entre los asistentes a la audiencia, y una periodista de VTV (María Eugenia García) sufrió varios golpes durante los forcejeos.

Abordamos el tema junto a Richard Ascurrein de la Asociación de Funcionarios Judiciales.

Estamos pidiendo un protocolo que no existe. Se puede solicitar que las audiencias sean reservadas, según el criterio del juez. Pero no tenemos protocolo de seguridad. Ya habíamos tenido problemas graves de seguridad, sobre todo en el interior del país.

No tenemos un protocolo de seguridad. No hay custodias suficientes. Entendemos que debe haber custodias para las audiencias y que las salas no pueden estar saturadas de gente, como lo estaban el otro día.

No puede ser una cuestión discrecional de los jueces o los jerarcas de las oficinas. Debe haber un protocolo.

La realidad superó lo que se había previsto, aunque nosotros entendemos que no se previó como se debía y no se tomaron las medidas necesarias.

Una medida podría ser que hubiera una mampara que separara las partes del juicio del público. Nos dicen que están trabajando en un protocolo de seguridad, pero nosotros lo desconocemos.

Ya le dijimos a nuestros compañeros que queda a discreción de ellos ingresar o no a las audiencias en base a si creen que habrá seguridad o no. Si se entiende que las condiciones de seguridad no están dadas, exhortamos a que los compañeros no entren a las audiencias.

Hay que tomar las medidas necesarias para que las audiencias puedan ser públicas. Ayer había más de 40 personas en una sala de cinco por cinco.