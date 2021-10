Asociación de Magistrados Fiscales: "Nos tomó por sorpresa" la renuncia de Jorge Díaz

Este martes el fiscal de Corte, Jorge Díaz anunció que renunciaría a su cargo luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes. Su cargo será suplantado de forma interina por el actual fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez. El exfiscal dijo que "es hora de cerrar este ciclo" y que "las tareas asignadas han sido cumplidas". Díaz estuvo nueve años a cargo de la Fiscalía General de la Nación y debía terminar su mandato en abril de 2022.

Repercusiones de la renuncia de Díaz

Nos tomó por sorpresa. No estábamos al tanto de que esto pudiera suceder, aunque sí estaba en el horizonte la nueva designación de un nuevo fiscal de corte. Estábamos en contacto para transmitir cuál sería el perfil del nuevo fiscal de corte. No esperábamos que en este momento se diera la renuncia del fiscal. Consensuamos que el próximo fiscal de Corte sea de carrera, es decir, idoneidad y un conocimiento de la institución por haber trabajado y padecido lo que trae el nuevo código y cuáles son las soluciones que pueden aparecer.

Esto es una foto de 2021 con cuatro años del nuevo código en funcionamiento. El rol de la Fiscalía es muy particular a partir de la creación del nuevo código. Hoy es sumamente primordial que el cargo de fiscal de Corte esté designado en una persona que esté en la institución y tenga experiencia en el ejercicio del rol. Esas capacidades técnicas están acotadas y respecto a quién puede ser la persona ideal es una evaluación. El cargo tiene que profesionalizarse evaluando capacidades técnicas. No vamos a decir que ningún nombre es capaz porque entendemos que el sistema político tiene que hacer una evaluación y elegir a la persona más idónea en una visión profesional del cargo.

Las palabras de Zubía corren por su cuenta. Sobre la historia de la Fiscalía en estos 10 años, hay una situación clara que se da desde 2017 con el nuevo CPP. Ahí nosotros siempre estuvimos a favor y de la mayor autonomía de la Fiscalía. Manifestamos nuestras fuertes discrepancias en la implementación del nuevo CPP dentro de la Fiscalía. Ahí hubo defensa de los derechos de los fiscales porque entendemos que derivó en una carga terrible en los fiscales que cargaron en sus hombros la reforma fiscal.

A nosotros nos tomó por sorpresa y no hemos tenido en una reunión para hacer un balance. La realidad es que el foco tal vez pasó a otro ámbito. Íbamos con reivindicaciones ante Fiscalía y nos decían que no tenían los recursos para eso. Ante eso, derivamos eso a otro ámbito, el político. Entendemos que para nosotros son las necesidades que tienen la fiscalía para fortalecerse en la persecución penal. No hubo recursos ni infraestructura necesaria para enfrentar el nuevo código. Eso lo cargaron los fiscales.