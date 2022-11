Asociación Uruguaya de Historiadores cuestiona reforma educativa: "¿Todo lo que hicimos hasta ahora lo vamos a dejar?"

El debate en torno a la reforma educativa llegó a la materia Historia. Luego de que se dieran a conocer los nuevos programas, surgieron críticas en torno a las modificaciones que se implementaron y la bibliografía que se eligió. Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Historiadores manifestó “zonas de preocupación” respecto a lo que salió a la luz. Plantearon que "no aparecen las contribuciones fundamentales o los trabajos más recientes en los campos históricos investigados", entre otras críticas.

No puede atribuir una intencionalidad ni tampoco podría hablar de idoneidad porque tampoco conozco quiénes lo hicieron. Parece que hay sujetos históricos que no están como afrodescendientes, poblaciones indígenas, mujeres. Estamos acostumbrados a que el Uruguay existió desde siempre.

Esta dictadura civil militar está inmersa en un contexto internacional particular que no es posible de ser recortado, porque el recorte es lo que obstaculiza la comprensión. Los historiadores buscamos comprender, analizar. Cualquiera de nosotros tiene percepciones, pero sabemos que esas percepciones corresponden a nuestro entorno. Las preguntas que se nos formulan tienen que ver con nuestro presente.

Hay ausencia de temas. No hablo solo de pasado reciente, sino de una concepción de la historia. Cuando vamos a la historia del pasado reciente, parecería que cuando se señalan conceptos como dictadura militar o terrorismo de estado no se pueden nombrar porque pueden herir sensibilidades. ¿Todo lo que hicimos hasta ahora lo vamos a dejar? La palabra “dictadura” aparece, pero hablamos de una civil y militar.

Polémica por introducción del libro de Julio María Sanguinetti

La inclusión de textos testimoniales no es innovación. No hay intención de vetar a nadie. Nadie puede negar el peso que determinados actores tienen en este proceso. Las bibliografías no son para estudiantes, sino para docentes.