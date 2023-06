Astori sobre el apoyo de Asamblea Uruguay a la precandidatura de Bergara: "Está absolutamente capacitado"

El sector frenteamplista Asamblea Uruguay definió apoyar la precandidatura presidencial de Mario Bergara. Para hablar de este tema, las inversiones de OSE durante los gobiernos del Frente Amplio y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, recibimos al ex vicepresidente de la república y ex ministro de economía, Danilo Astori.

El apoyo de Asamblea Uruguay a la candidatura de Bergara

Las fuerzas de cada sector a la interna del Frente Amplio

Las inversiones de OSE durante los gobiernos del Frente Amplio

Tenemos una excelente inversión realizada en Antel Arena, una verdadera infraestructura de mucha calidad para la cultura uruguaya. Eso tenemos que celebrarlo.

Las observaciones que me tocó realizar parten de la base de una opinión y una decisión que mantuve cuándo se discutió la posibilidad de hacer esta inversión. Fue ahí que yo señalé que a mí me aprecia que había otras prioridades. No me refería a las del agua que tenemos hoy, me refería a otras prioridades que teníamos en ese momento, entre ellas la del agua. Y planteé que en el momento en que se tomó la decisión de construir el Antel Arena, no estaba entre las prioridades del país porque ya había una situación fiscal muy agotada.

Ahora tenemos que celebrar lo que tenemos.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez decidió que sobre la base de alguna fuente de financiamiento que se consiguieron al respecto se podía hacer el Antel Arena en ese momento.

Yo pensé una cosa, el presidente pensó otra y obviamente predominó la postura y actitud del presidente.