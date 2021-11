Durante el primer semestre de 2021, 221 personas fallecieron en accidentes de tránsito, un 10,5 % más que el año pasado, similares a las cifras de 2019. La UNASEV dio a conocer estos datos en el marco de la Semana de la Seguridad Vial en la que anunció una fuerte campaña de publicidad para prevenir los siniestros de tránsito. Recibimos en el estudio al presidente de UNASEV, Alejandro Draper, quien habló sobre el aumento de muertes, la importancia de la educación vial, la colocación de nuevos radares y el debate sobre límite de alcohol de 0,3, del cual expresó "no está en agenda".

Aumento de muertes en accidentes de tránsito

Tenemos que instalarnos al momento en el que asumimos y hablo del 11 de marzo de 2020, en ese momento como lo hemos expresado tuvimos que haber declarado como emergencia a la siniestralidad vial, estábamos con un 40 % más de fallecidos en los meses de enero y febrero que en el año 2019. Son meses que generalmente hay más movilidad, venía con cifras muy sorprendentes. No se declaró emergencia porque de todo lo malo que hemos pasado con esta pandemia de la cual no hay que bajar los brazos, es que en 2020 desde 15 de marzo al 15 de mayo no hubo movilidad. Es ahí donde notamos la diferencia que aumentó entre 2020 y 2021. La diferencia con 2019 es menor.