Balbi: “Delincuentes vestidos con camisetas de Peñarol agredieron a familias de Nacional. Fueron con el claro objetivo de agredir las instalaciones y a los hinchas”

"Estoy aburrido de los diagnósticos, quiero soluciones", apuntó el vicepresidente tricolor.

En la tarde del sábado, mientras que se disputaba la final del Torneo Apertura del fútbol Femenino, se registraron serios incidentes en las inmediaciones del Gran Parque Central. Parcialidades de ambos equipos se enfrentaron en las calles, provocando destrozos en viviendas, roturas de vidrios y autos que estaban estacionados en la zona. La Justicia procesó a un hincha de Nacional con 7 meses de prisión por un delito de porte de armas en espacio público.

Abordamos el tema junto al vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi.

Recolectamos todo el material probatorio, fílmico y testimonial de muchos hinchas que fueron agredidos y perjudicados. Ojalá que la Justicia pueda encontrar a los responsables. Los incidentes fueron afuera del Gran Parque Central y eso no le corresponde a la seguridad de Nacional sino a la Policía.

Nosotros no controlamos las redes sociales. Teníamos alguna idea, pero muy vagamente. Cuando la gente me votó para ser vicepresidente lo hizo para administrar un club, no para controlar las redes o para ver si unos delincuentes vienen por una calle o por otra.

Los incidentes fueron fuera del Parque Central, eso no es responsabilidad del club sino de la autoridad pública que debe combatir y prevenir ese tipo de incidentes. Me solidarizo con toda la gente que fue agredida.

Delincuentes vestidos con camisetas de Peñarol agredieron a familias de Nacional. Eso fue lo que pasó. Ese grupo fue con el claro objetivo de agredir las instalaciones y a los hinchas de Nacional.

Estoy aburrido de los diagnósticos, quiero soluciones. Sea el Ministerio del Interior, este Gobierno, el que venga, o el que sea, estoy aburrido de los diagnósticos. Estamos alejando a la familia del fútbol.