Basso: la “gran mayoría” de los usuarios que afirman haber sido mal atendidos logra cambiarse de mutualista

El cierre del año llega para el Ministerio de Salud con varios temas sobre la mesa y también con polémica. La oposición decidió convocar al ministro Jorge Basso para conocer el alcance de la anunciada eliminación del “corralito mutual” en febrero de 2018 y cuestiona la medida.

¿Qué opina el ministro?

La falta de confianza con el prestador es un procedimiento que sigue vigente, al igual que las razones económicas o el cambio de domicilio. La gran mayoría que quiere cambiarse consigue hacerlo. Los casos que no son excepcionales. La persona que manifiesta que no fue bien atendido o tuvo un problema tiene que presentar una mínima documentación de eso, y eso es analizado, pero no requiere un trámite burocrático excesivo.

El sistema de salud tiene una gran estabilidad. La cifra de personas que en los febreros solicitan cambiarse de institución ha ido bajando, incluso el pasado año fue la cifra más baja. Del porcentaje que se cambió no sabemos cuántos lo hicieron por su propia decisión o cuántos fueron estimulados de alguna manera mediante la intermediación lucrativa.

El tema es que este mecanismo de la intermediación se ha ido desarrollando y ha ido creciendo. Hoy tenemos más pruebas: hay gente que graba o aporta sobre el tema. Incluso hay gente que plantea que tomó una decisión equivocada, que le ofrecieron dinero por eso y que quiere volver a la situación anterior.

Las reformas sanitarias son muy complejas, la mayoría han fracasado con total éxito. Pero las mejoras que se han dado en Uruguay son sustantivas, con el objetivo de un sistema nacional e integrado. Si la persona es socia de tal institución y está en un lugar del país en el que esa prestadora no tiene un centro, cualquier institución tiene que atender a ese usuario si necesita la atención: hacia allí queremos ir.